Economie Piața imobiliară ia o turnură neașteptată. August schimbă regulile jocului







La începutul lunii august 2025, piața imobiliară din România arată o stabilitate relativă a prețurilor pentru apartamente, dar cu semnale că acestea vor crește în perioada următoare, ca urmare a majorării TVA de la 9% la 21% aplicată locuințelor noi, începând cu 1 august.

Conform brokerilor imobiliari, această majorare va influența semnificativ dinamica pieței în lunile următoare. „Diferența dintre prețurile apartamentelor noi și vechi este deja semnificativă în Capitală. Majorarea TVA pentru locuințele noi va duce la o scumpire importantă în acest segment, ceea ce poate tempera cererea.

Pe de altă parte, apartamentele vechi nu sunt afectate de TVA, astfel că ele rămân o opțiune atractivă pentru cumpărătorii cu bugete mai restrânse”, ne-a declarat Andrei Dinvale, broker imobiliar în București. „Pe piața locală, prețurile apartamentelor noi sunt în creștere, iar TVA-ul mai mare va crește și mai mult costurile. În același timp, apartamentele vechi au prețuri mai stabile, ceea ce poate schimba preferințele cumpărătorilor în favoarea lor”, a adăgat Maria Kiss, broker în Brașov.

Cristian Dumitrescu, analist financiar la o mare companie imobiliară din Capitală, este de părere că ritmul tranzacțiilor va încetini: „Pentru segmentul locuințelor noi, creșterea TVA va pune presiune pe prețuri și va putea încetini puțin ritmul tranzacțiilor. Este un moment în care investitorii și cumpărătorii trebuie să fie atenți la oportunități, iar vânzătorii să își ajusteze așteptările în consecință”.

În București, prețul mediu pentru un apartament nou este în jur de 2.050 euro pe metru pătrat, iar în orașele mari precum Cluj, Timișoara sau Constanța prețurile sunt similare. Pe segmentul locuințelor vechi, prețurile sunt stabile, situându-se între 1.400 și 1.600 euro pe metru pătrat.

Situația concretă a prețurilor pentru principalele orașe și tipuri de apartamente, potrivit site-urilor de imobiliare:

București

Garsonieră: 70.000 – 90.000 €

Apartament 2 camere: în jur de 120.000 €

Apartament 3 camere: între 170.000 și 210.000 €

Chiria pentru garsonieră: 360 – 460 €

Chiria pentru 2 camere: 520 – 730 €

Cluj-Napoca

Garsonieră: circa 110.000 €

Apartament 2 camere: 150.000 – 165.000 €

Apartament 3 camere: 210.000 – 250.000 €

Chirii garsonieră: 400 – 600 €

Chirii apartament 2 camere: 600 – 800 €

Timișoara

Garsonieră: 70.000 – 85.000 €

Apartament 2 camere: 110.000 – 130.000 €

Apartament 3 camere: 150.000 – 180.000 €

Chirii garsonieră: 350 – 450 €

Chirii apartament 2 camere: 500 – 700 €

Iași

Garsonieră: 70.000 – 80.000 €

Apartament 2 camere: în jur de 100.000 €

Apartament 3 camere: 130.000 – 150.000 €

Chirii garsonieră: 300 – 400 €

Chirii apartament 2 camere: 450 – 600 €

Constanța

Garsonieră: 70.000 – 85.000 €

Apartament 2 camere: 100.000 – 115.000 €

Apartament 3 camere: 140.000 – 165.000 €

Chirii garsonieră: 350 – 450 €

Chirii apartament 2 camere: 500 – 700 €

Capitala înregistra, înainte de luna august, cea mai mare diferență între prețurile apartamentelor noi și vechi. Prețul mediu pe metru pătrat era 1.893 euro pentru apartamentele noi și 2.297 euro pentru cele vechi, potrivit unei analize facute de storia.ro. Astfel:

-O garsonieră de 40 mp în bloc nou s-a vândut cu aproximativ 75.720 euro, cu 16.160 euro mai puțin decât una veche (91.880 euro).

-Apartamentele cu două camere (55 mp) au avut prețuri medii de 104.115 euro (noi) versus 126.335 euro (vechi), o diferență de 22.220 euro.

-Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), diferența a fost de 30.300 euro, cu prețuri medii de 141.975 euro (noi) și 172.275 euro (vechi).

În Brașov, diferențele dintre apartamentele noi și cele vechi sunt mai mici decât în București, dar tot semnificative:

-Prețul mediu pe metru pătrat a fost 2.177 euro pentru apartamentele noi și 2.221 euro pentru cele vechi.

-O garsonieră nouă de 40 mp s-a vândut cu 87.075 euro, cu 1.765 euro mai puțin decât una veche (88.840 euro).

-Apartamentele cu două camere au avut diferențe de 2.426 euro, iar cele cu trei camere de 3.309 euro între noile și vechile locuințe.

-Creșterea TVA va duce la o scumpire cu aproape 20.000 euro (19.989 euro) pentru apartamentele vechi cu 3 camere.

Cluj-Napoca înregistrează diferențe mici între prețurile medii ale apartamentelor noi și vechi, dar scumpirea TVA va fi semnificativă:

-Prețul mediu pe metru pătrat a fost în iunie 3.106 euro (noi) și 3.127 euro (vechi).

-O garsonieră de 40 mp a costat în medie 124.221 euro (noi) față de 125.080 euro (vechi).

-Apartamentele cu două camere au avut prețuri medii apropiate: 170.805 euro (noi) și 171.985 euro (vechi).

-Pentru apartamentele cu trei camere, prețul mediu a fost 232.915 euro (noi) și 234.525 euro (vechi).

-După majorarea TVA, prețul unui apartament vechi cu 3 camere va crește cu 28.143 euro.

-În Constanța, apartamentele vechi cerau mai scumpe decât cele noi, mai ales pentru locuințele mari:

-Prețul mediu pe metru pătrat a fost 1.922 euro pentru cele noi și 2.025 euro pentru cele vechi.

-Garsonierele noi de 40 mp s-au vândut cu 76.878 euro, iar cele vechi cu 81.000 euro.

-Apartamentele cu două camere au avut o diferență de peste 5.600 euro între nou și vechi.

-Pentru cele cu trei camere, diferența a fost de 7.729 euro, cu preț mediu de 151.875 euro (vechi).

-TVA majorată va aduce o creștere de 18.225 euro la prețul apartamentelor vechi cu 3 camere.

În Iași, apartamentele vechi erau mai scumpe pe toate segmentele analizate:

-Prețul mediu pe metru pătrat: 1.724 euro (noi) și 1.902 euro (vechi).

-O garsonieră nouă a costat 68.972 euro, față de 76.080 euro pentru una veche.

-Apartamentele cu două camere au o diferență de aproape 10.000 euro.

-Pentru apartamentele cu trei camere, prețurile sunt 129.323 euro (noi) și 142.650 euro (vechi).

-Creșterea TVA va duce la o majorare de 17.118 euro în august pentru apartamentele vechi cu 3 camere.

La Sibiu, diferențele de preț dintre apartamentele noi și vechi erau mici, iar creșterea TVA va influența semnificativ:

-Prețul mediu pe metru pătrat: 1.849 euro (noi) și 1.863 euro (vechi).

-Garsonierele noi au costat 73.964 euro, cu 556 euro mai puțin decât cele vechi.

-Apartamentele cu două camere au avut o diferență de 764 euro, iar cele cu trei camere de 1.042 euro în favoarea apartamentelor vechi.

-Majorarea TVA va determina o creștere cu 16.767 euro a prețului apartamentelor vechi cu 3 camere.

În Craiova, apartamentele aveau prețuri mai mari decât cele vechi:

-Prețul mediu pe metru pătrat: 1.929 euro (noi) și 1.877 euro (vechi).

-Garsonierele noi au costat 77.157 euro, cu 2.077 euro mai mult decât cele vechi.

-Diferența pentru apartamentele cu două camere a fost de 2.856 euro, iar pentru cele cu trei camere de 3.895 euro.

-Creșterea TVA va aduce o scumpire de 17.360 euro pentru apartamentele noi cu 3 camere.

În Oradea, apartamentele noi au avut prețuri superioare celor vechi:

-Prețul mediu pe metru pătrat: 1.831 euro (noi) și 1.752 euro (vechi).

-Garsonierele noi au costat 73.234 euro, cu 3.154 euro mai mult decât cele vechi.

-Pentru apartamentele cu două camere diferența a fost de 4.337 euro, iar pentru cele cu trei camere de 5.914 euro.

-Majorarea TVA va crește prețul mediu cu 16.478 euro pentru apartamentele vechi cu 3 camere.