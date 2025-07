Bulgaria a intrat în zona țărilor cu monedă euro

Miniştrii de Finanţe ai Uniunii Europene au aprobat oficial tranziția Bulgariei la moneda euro, marcând un moment considerat „istoric” de premierul bulgar Rosen Jeleazkov.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria, cea mai săracă țară din UE, va renunța la leva, moneda sa națională, și va începe utilizarea monedei unice europene.

Comisarul european Valdis Dombrovskis a subliniat că această schimbare reprezintă mai mult decât o simplă înlocuire de monedă, fiind un pas important către un viitor prosper pentru cetățenii bulgari și integrarea lor mai profundă în inima Europei.

🇧🇬🇪🇺 Congratulations, Bulgaria! Поздравления, България!

Bulgaria will adopt the euro as of 1 January 2026, becoming the 21st country to switch to our single currency.

