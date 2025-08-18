Social Curs valutar, 18 august. Leul se întărește față de euro, cotațiile principalelor monede







Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul oficial de schimb valutar pentru data de 18 august 2025. Leul s-a întărit față de euro, care a continuat să se deprecieze, fiind cotat sub pragul de 5,06 lei. Astfel, moneda unică europeană a ajuns la un curs de referință de 5,0588 lei.

De asemenea, alte valute importante au înregistrat scăderi în raport cu leul. Iar pe piața metalelor prețioase, gramul de aur a scăzut ușor. Totodată, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional, folosită pentru tranzacții interbancare, a înregistrat o diminuare, ajungând la 5,9291 lei.

Luni, băncile autorizate să activeze pe piața valutară au comunicat noile cotații ale principalelor monede și ale gramului de aur. Astfel, euro a fost cotat la 5,0588 lei, iar dolarul american a înregistrat un curs de 4,3326 lei.

Francul elvețian a fost evaluat la 5,3652 lei, iar lira sterlină a ajuns la 5,8677 lei. În ceea ce privește metalele prețioase, gramul de aur a fost cotat la 466,4968 lei.

Pe piața valutară, dolarul australian a fost stabilit la 2,8217 lei, iar cel canadian la 3,1403 lei. De asemenea, coroana cehă a înregistrat un curs de 0,2067 lei, iar coroana daneză a fost cotată la 0,6778 lei.

Lira egipteană este cotată la 0,0896 unități, iar 100 de forinți maghiari au o valoare de 1,2786. De asemenea, 100 de yeni japonezi se situează la o valoare de 2,9385, iar leul moldovenesc este cotat la 0,2597. În ceea ce privește monedele nordice, coroana norvegiană valorează 0,4246, iar coroana suedeză are o cotă de 0,4526.

În regiunea balcanică, zlotul polonez ajunge la 1,1891, iar leva bulgărească se află la o valoare de 2,5866. Turcia este reprezentată prin lira turcească, cotată la 0,1059. Rubla rusească înregistrează o valoare de 0,0538, iar randul sud-african este cotat la 0,2462. În America Latină, realul brazilian atinge 0,8022, în timp ce peso-ul mexican este cotat la 0,2304.

În Asia, renminbi-ul chinezesc are o valoare de 0,6036, iar rupia indiană se situează la 0,0496. Pentru moneda sud-coreeană, 100 de woni valorează 0,3126.

La momentul actual, dolarul neo-zeelandez (NZD) este cotat la 2,5721 unități locale, în timp ce dinarul sârbesc (RSD) valorează 0,0432. Hryvna ucraineană (UAH) se tranzacționează la un curs de 0,1050, iar dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) se situează la 1,1796.

Bahtul thailandez (THB) este cotat la 0,1335, iar dolarul din Hong Kong (HKD) la 0,5539. 100 rupii indoneziene (IDR) echivalează cu 0,0269, iar shekelul israelian (ILS) ajunge la 1,2783.

În ceea ce privește coroanele islandeze (ISK), 100 unități sunt evaluate la 3,5327, iar ringgitul malaezian (MYR) la 1,0260. Peso-ul filipinez (PHP) se tranzacționează la 0,0760, iar dolarul singaporez (SGD) la 3,3779. Totodată, Drepturile Speciale de Tragere (DST / XDR) sunt cotate la 5,9291, informează BNR.