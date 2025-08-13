Social Cursul valutar, 13 august. Aurul pierde 3 lei pe gram, leul se întărește față de euro







Banca Națională a României (BNR)a stabilit, miercuri, 13 august 2025, cursul valutar de referință pentru principalele monede și pentru aur. Leul românesc s-a întărit ușor față de euro, în timp ce aurul, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian au înregistrat o depreciere.

Euro a fost cotat la 5,0633 lei, marcând o scădere moderată comparativ cu ziua precedentă. Dolarul american a coborât până la 4,3173 lei, iar francul elvețian a fost evaluat la 5,3791 lei. De asemenea, lira sterlină a scăzut la 5,8596 lei.

Prețul aurului a înregistrat o reducere de aproximativ 3 lei pe gram, fiind cotat la 467,18 lei. Totodată, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional, utilizată pentru tranzacțiile interbancare la nivel internațional, a scăzut la 5,9183 lei.

De asemenea, cursurile pentru alte monede precum dolarul australian (2,8321 lei), dolarul canadian (3,1390 lei), coroana cehă (0,2070 lei) sau yenul japonez (2,9323 lei) au fost publicate în lista oficială.

Coroana daneză (DKK) se tranzacționează în prezent la valoarea de 0,6785 lei. Moneda egipteană, lira egipteană (EGP), are un curs de 0,0894 lei. În cazul forintului maghiar (HUF), 100 de unități echivalează cu 1,2813 lei.

Pentru yenul japonez (JPY), 100 de unități se schimbă cu 2,9323 lei. Leul moldovenesc (MDL) este cotat la 0,2590 lei, iar coroana norvegiană (NOK) atinge o valoare de 0,4241 lei.

Zlotul polonez (PLN) se tranzacționează la 1,1884 lei, în timp ce coroana suedeză (SEK) este cotată la 0,4540 lei. Lira turcească (TRY) are un curs de 0,1059 lei, iar rubla rusească (RUB) se situează la 0,0542 lei. În final, leva bulgărească (BGN) este cotată la 2,5889 lei.

Randul sud-african (ZAR) este cotat la 0,2467 unități valutare. Realul brazilian (BRL) înregistrează o valoare de 0,7991. Renminbi-ul chinezesc (CNY) se tranzacționează la 0,6017. Rupia indiană (INR) are un curs de 0,0493.

Pentru 100 de woni sud-coreeni (KRW), valoarea este de 0,3134. Peso-ul mexican (MXN) se situează la 0,2330. Dolarul neo-zeelandez (NZD) atinge o cotă de 2,5875. Dinarul sârbesc (RSD) este evaluat la 0,0432.

Hryvna ucraineană (UAH) are un curs de 0,1039, iar dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) este cotat la 1,1754. Bahtul thailandez (THB) valorează 0,1338, iar dolarul din Hong Kong (HKD) se tranzacționează la 0,5500.

Cursul pentru 100 rupii indoneziene (IDR) este de 0,0267, în timp ce shekelul israelian (ILS) are o valoare de 1,2743. Pentru 100 coroane islandeze (ISK), cotația este de 3,5358. Ringgitul malaysian (MYR) este cotat la 1,0261.

Peso-ul filipinez (PHP) se tranzacționează la 0,0762, iar dolarul singaporez (SGD) ajunge la o valoare de 3,3749. În final, drepturile speciale de tragere (DST/XDR) sunt evaluate la 5,9183, potrivit cursbnr.ro.