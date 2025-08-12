Economie Cursul valutar, 12 august 2025. La cât au ajuns euro și dolarul american







Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 12 august 2025, cursul valutar pentru principalele valute și pentru prețul gramului de aur. Potrivit datelor oficiale, moneda unică europeană a înregistrat o ușoară apreciere, iar dolarul american a continuat, de asemenea, trendul ascendent.

Banca Națională a României (BNR) anunțat valorile de referință pentru principalele monede internaționale. Cursul de schimb publicat recent de BNR indică o ușoară apreciere pentru principalele valute în raport cu leul.

Moneda unică europeană a fost cotată la 5,0683 lei, înregistrând o creștere ușoară de 0,0007 lei comparativ cu ziua anterioară. Dolarul american a urcat la 4,3688 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 5,8777 lei, ceea ce înseamnă o apreciere de 0,0212 lei. Francul elvețian a evoluat, ajungând la 5,3875 lei, în creștere cu 0,0110 lei.

În ceea ce privește metalul prețios, gramul de aur a fost evaluat la 470,0966 lei, după o creștere de 0,2621 lei, pe fondul fluctuațiilor moderate ale cotațiilor internaționale.

Dolarul canadian s-a apreciat, ajungând la un curs de 3,1678 lei, în creștere cu 0,0072 lei. Dolarul australian, în schimb, a înregistrat o scădere ușoară, fiind cotat la 2,8349 lei.

Coroana cehă a rămas stabilă, fiind cotată la 0,2070 lei, fără nicio modificare față de ziua precedentă. Zlotul polonez a suferit o depreciere minoră de 0,0020 lei, ajungând la 1,1896 lei. Leul moldovenesc a crescut ușor, fiind evaluat la 0,2588 lei, cu un avans de 0,0004 lei.

În afara spațiului european, yuanul chinezesc a crescut cu 0,0016 lei, atingând un curs de 0,6076 lei. Rupia indiană s-a apreciat ușor, ajungând la 0,0498 lei, cu un plus de 0,0001 lei.

Dolarul neo-zeelandez a scăzut ușor, fiind cotat la 2,5855 lei, în timp ce peso-ul mexican a scăzut cu 0,2340 lei. Randul sud-african a crescut ușor, ajungând la 0,2467 lei, cu o variație pozitivă de 0,0012 lei.

Cursurile de schimb pentru principalele monede regionale au înregistrat fluctuații ușoare. Dinarul sârbesc s-a menținut stabil, fiind cotat la 0,0433 lei. În schimb, alte valute au consemnat creșteri minore: hryvna ucraineană a urcat la 0,1053 lei, înregistrând un avans de 0,0003 lei, în timp ce leva bulgărească a ajuns la 2,5914 lei, cu un plus similar de 0,0003 lei. Rubla rusească a cunoscut o apreciere ușoară de 0,0002 lei, fiind cotată la 0,0548 lei.

În ceea ce privește Drepturile Speciale de Tragere (DST), unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, valoarea acestora a fost stabilită la 5,9594 lei, marcând o creștere de 0,0123 lei față de sesiunea anterioară.

BNR actualizează zilnic cursul valutar oficial, acesta fiind folosit ca reper în tranzacțiile comerciale, economice și financiare. Valorile pot varia în funcție de condițiile de piață și de fluctuațiile internaționale, informează cursbnr.ro.