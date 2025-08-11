Economie Cursul valutar, 11 august. Evoluție importantă pentru leu și aur







Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 11 august 2025, cursul valutar pentru principalele valute și pentru prețul gramului de aur. Leul românesc a continuat tendința de apreciere față de euro și alte valute importante, iar prețul aurului a înregistrat o scădere semnificativă.

Moneda euro a fost cotată la 5,0676 lei, în scădere ușoară cu 0,35 bani (echivalentul a -0,07%) comparativ cu valoarea anunțată vineri, de 5,0711 lei. Leul a înregistrat o evoluție pozitivă și în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,3529 lei, în scădere cu 0,32 bani (-0,07%) față de valoarea precedentă de 4,3561 lei.

Tendința de apreciere a leului s-a manifestat și în raport cu francul elvețian, cursul acestuia coborând la 5,3765 lei, cu 1,48 bani mai puțin (-0,27%) față de vineri, când a fost cotat la 5,3913 lei.

Lira sterlină a urmat același trend descendent, fiind cotată la 5,8565 lei, iar unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (DST), folosită în tranzacțiile internaționale, a scăzut până la 5,9471 lei.

Gramul de aur a cunoscut o scădere semnificativă, fiind evaluat luni la 469,8345 lei, cu 6,454 lei mai puțin decât în ședința precedentă (476,2885 lei), ceea ce reprezintă un minus de 1,35%.

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni cursurile de referință stabilite pe baza cotațiilor oferite de instituțiile bancare autorizate să opereze pe piața valutară din România. Valorile valutelor și metalului prețios sunt următoarele:

Euro (EUR): 5,0676 lei

Dolarul american (USD): 4,3529 lei

Francul elvețian (CHF): 5,3765 lei

Lira sterlină (GBP): 5,8565 lei

Gramul de aur (XAU): 469,8345 lei

Astfel, dolarul australian (AUD) este cotat la 2,8372 lei, iar dolarul canadian (CAD) se situează la valoarea de 3,1606 lei. Coroana cehă (CZK) are un curs de 0,2070 lei, în timp ce coroana daneză (DKK) este tranzacționată la 0,6790 lei.

Pentru lira egipteană (EGP), cursul este de 0,0898 lei, iar 100 de forinți maghiari (HUF) sunt echivalenți cu 1,2814 lei. Totodată, 100 de yeni japonezi (JPY) sunt evaluați la 2,9483 lei.

Leul moldovenesc (MDL) are un curs de 0,2584 lei, iar coroana norvegiană (NOK) este cotată la 0,4250 lei. În ceea ce privește zlotul polonez (PLN), acesta valorează 1,1916 lei, iar coroana suedeză (SEK) este tranzacționată la 0,4538 lei.

Lira turcească (TRY) are un curs de 0,1070 lei, rubla rusească (RUB) este cotată la 0,0546 lei, iar leva bulgărească (BGN) se situează la 2,5911 lei.

Aceste valori reflectă raportările oficiale și pot suferi modificări în funcție de evoluțiile din piețele financiare internaționale, informează BNR.