Cursul valutar, 8 august 2025. Cotațiile principalelor monede internaționale

Banca Națională a României (BNR) a anunțat cursul valutar oficial pentru ziua de vineri, 8 august 2025, oferind o imagine actualizată asupra valorii principalelor monede internaționale.

Euro a fost cotat la 5,0711 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,3561 lei. Lira sterlină a înregistrat o valoare de 5,8585 lei, iar francul elvețian s-a situat la 5,3913 lei. Totodată, gramul de aur a fost evaluat la 476,2885 lei.

În ceea ce privește celelalte monede majore, francul elvețian a urcat ușor, cu 0,0016 lei, până la 5,3913 lei, iar coroana cehă a crescut la 0,2076 lei. Coroana daneză a scăzut ușor, situându-se la 0,6795 lei. Lira egipteană și lira turcească au înregistrat creșteri marginale, la 0,0898, respectiv 0,1069 lei.

De asemenea, lira sterlină a crescut cu 0,0475 lei față de ultima cotare, în timp ce forintul maghiar a ajuns la 1,2806 lei. Yeni japonezi au scăzut ușor, până la 2,9499 lei. Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară creștere, fiind cotat la 0,2582 lei.

Coroana norvegiană și leva bulgarească au înregistrat scăderi minore, ajungând la 0,4255, respectiv 2,5929 lei. Zlotul polonez și coroana suedeză au crescut ușor, la 1,1930, respectiv 0,4540 lei. Rubla rusească a rămas stabilă, cotată la 0,0548 lei.

Această actualizare reflectă o perioadă caracterizată de fluctuații moderate pe piața valutară, cu tendințe mixte pentru monedele internaționale în raport cu leul românesc. Investitorii și companiile rămân atenți la evoluțiile viitoare, care pot influența deciziile economice și financiare pe termen scurt.

După o perioadă de stabilitate la începutul săptămânii, principalele valute au înregistrat o tendință de depreciere începând de miercuri. Euro a scăzut ușor miercuri, cu 0,0002 lei, urmând ca joi să înregistreze o depreciere mai pronunțată de 0,0011 lei, ajungând astfel la valoarea de 5,0736 lei.

Dolarul american a înregistrat, de asemenea, o scădere consecutivă: miercuri a pierdut 0,0158 lei, iar joi deprecierea a continuat cu 0,0335 lei, cursul oficial ajungând la 4,3461 lei.

În ceea ce privește prețul aurului, acesta a intrat pe o tendință descendentă după creșterile înregistrate la începutul săptămânii. Joi, gramul de aur a fost cotat oficial de Banca Națională la 471,9649 lei, apropiindu-se tot mai mult de pragul de 470 de lei.