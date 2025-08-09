International Fraudă istorică la Fiscul britanic. Milioane de lire furați de o grupare românească







O grupare organizată de români a reușit să fraudeze Fiscul britanic cu aproape 50 de milioane de lire sterline, printr-un atac cibernetic de amploare. Incidentul, care a vizat aproape 100.000 de conturi, a declanșat un scandal uriaș în Regatul Unit, cu șefi ai administrațieifiscale chemați să ofere explicații în Parlament. Potrivit oficialilor britanici, criminalii cibernetici au folosit metode sofisticate de phishing pentru a obține acces neautorizat la conturile contribuabililor și pentru a transfera sumele în România.

Atacul asupra Fiscului britanic (HMRC) a fost confirmat de Angela MacDonald, director adjunct în cadrul instituției. Ea a explicat că infractorii au furat datele de autentificare ale clienților, apoi s-au deghizat în aceștia pentru a accesa conturile PAYE (Pay As You Earn).

„Pe măsură ce închideam conturile compromise, făptuitorii își modificau tehnicile, devenind tot mai greu de prins,” a declarat MacDonald în timpul audierilor parlamentare. Această fraudă a fost detectată abia după luni de investigații, autoritățile britanice recunoscând că a fost nevoie de o coordonare internațională pentru a opri gruparea.

Pentru a contracara această amenințare, HMRC a trimis notificări către aproximativ 0,2% dintre membri, adică 100.000 de persoane, pentru a-i avertiza că s-au detectat activități suspecte pe conturile lor PAYE, a menționat John-Paul Marks, directorul instituției.

În urma anchetei coordonate cu autoritățile române, au avut loc descinderi simultane în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, soldate cu arestarea a 13 persoane suspectate de fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la sistemele informatice ale HMRC. Un alt suspect a fost reținut în Preston, Marea Britanie. În timpul perchezițiilor au fost confiscate sume importante de bani cash și mașini de lux, indicând amploarea activității grupării.

Ancheta britanică a durat aproape șase luni, iar escrocheriile similare de tip phishing asupra instituțiilor guvernamentale britanice sunt deja frecvente, conform Centrului Național de Securitate Cibernetică. Fiscul britanic este al treilea organism guvernamental cel mai vulnerabil la astfel de atacuri. Două persoane au fost arestate în București încă din noiembrie 2024, în legătură cu aceeași investigație.

Această fraudă la Fiscul britanic evidențiază vulnerabilitățile sistemelor digitale guvernamentale în fața infractorilor cibernetici, dar și importanța unei cooperări internaționale pentru combaterea acestor fenomene.

Pe plan economic, suma fraudată, aproape 50 de milioane de lire sterline, reprezintă o lovitură importantă pentru bugetul public britanic, care poate afecta încasările și finanțarea serviciilor sociale. Acest caz a generat presiuni asupra conducerii HMRC, determinând o reevaluare a măsurilor de securitate cibernetică și o intensificare a controalelor potrivit antena3.ro.