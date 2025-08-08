Justitie Incident grav în Capitală. O minoră a fost agresată de un bărbat de 75 de ani







Un caz grav de agresiune sexuală a avut loc în București, unde un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost arestat preventiv după ce a atins în mod indecent o copilă de 13 ani într-un autobuz. Incidentul a avut loc în plină zi, într-un mijloc de transport în comun, iar autoritățile au reacționat prompt, dispunând măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Cazul este anchetat de Serviciul Agresiuni Sexuale din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Potrivit procurorilor, fapta s-a petrecut în dimineața zilei de 24 iulie 2025, între orele 11:33 și 11:53, în autobuzul STB 117. Inculpatul, identificat cu inițialele C.S., ar fi profitat de vârsta fragedă a victimei și de faptul că aceasta nu putea să se apere sau să reacționeze în fața gesturilor indecente.

Conform informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, bărbatul a atins-o în mod repetat pe minoră în zona superioară a coapselor și a feselor și i-a ridicat pantalonii, în timp ce autobuzul circula între stațiile „Fabrica de Pâine” și „Mircea Vodă”, traversând două sectoare ale Capitalei.

Procurorul de caz a înaintat imediat cererea de arestare preventivă, care a fost aprobată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 5. Măsura a fost justificată prin gravitatea faptei, dar și pentru a preveni posibila influențare a anchetei sau comiterea altor fapte similare.

Cazul se află în continuare în cercetare, fiind coordonat de Serviciul Agresiuni Sexuale al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. De asemenea, autoritățile au anunțat că vor analiza imaginile de pe camerele de supraveghere ale autobuzului pentru a reconstrui cu exactitate desfășurarea incidentului.

La data de 7 august 2025, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciulul individului, suspectul fiind condus la audieri și reținut ulterior.

Pe baza probelor legale, Instanța a decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, în urma probelor strânse de anchetatori în cauză, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Română