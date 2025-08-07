Social Bărbatul suspectat că şi-a răpit şi ucis fosta iubită a fost reţinut







Bărbatul suspectat că şi-a răpit şi ucis fosta iubită a fost reţinut, fiind principalul suspect într-un caz grav de omor și lipsire de libertate. Potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, incidentul a avut loc în urma unei altercații cu fosta parteneră de viață, care s-a soldat cu moartea acesteia.

În urma cercetărilor preliminare, anchetatorii au stabilit că bărbatul a apucat-o pe femeie de mână prin geamul mașinii și a demarat cu aceasta atârnată în afara autoturismului. A parcurs astfel o distanță de peste 1,5 kilometri, atingând pe alocuri viteze de aproximativ 100 km/h. În cele din urmă, victima a fost lăsată să cadă, impactul cu solul provocându-i leziuni fatale. Cadavrul a fost găsit ulterior pe un câmp din apropiere.

Suspectul, identificat cu inițialele O.N.M., a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat oficial de omor și de lipsire de libertate în mod ilegal. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

Ancheta demarată de autorități în cazul morții unei femei găsite pe un câmp din județul Arad a scos la iveală detalii șocante. Cadavrul victimei, identificată cu inițialele I.R.C., a fost descoperit la o distanță de aproximativ patru metri față de marginea Drumului Național 79A, între localitățile Chişineu-Criş și Sintea Mare. Trupul prezenta urme vizibile de violență pe întreaga suprafață.

Investigațiile desfășurate de polițiști și procurori au condus la concluzia că, în seara zilei de 5 august, în jurul orei 21:30, victima a avut un conflict verbal cu fostul partener, cu care întreținuse o relație de concubinaj timp de circa 15 ani.

Din relația lor s-au născut două fete, aflate în prezent în grija mamei și minore. Cei doi s-au separat în urmă cu aproximativ două luni, locuind de atunci în localități diferite — bărbatul în Sintea Mare, iar femeia în Chişineu-Criş, împreună cu fiicele sale. Aceasta era angajată ca barmaniță la un restaurant din localitate.

În ziua incidentului, bărbatul s-a deplasat cu mașina la locul de muncă al fostei concubine și a parcat în apropierea terasei. După o discuție tensionată, iscată din cauza unor mesaje pe care femeia le-ar fi trimis unui alt bărbat, atmosfera s-a deteriorat rapid.

Conform procurorilor, după ce a fost jignită de la volanul mașinii, femeia s-a apropiat de autoturismul bărbatului și, prin geamul deschis al portierei din dreapta, a încercat să-l agreseze fizic, zgâriindu-l pe față. În acel moment, suspectul i-a prins mâna, împiedicând-o să se retragă, apoi a pornit brusc autoturismul, deși femeia rămăsese agățată în exteriorul vehiculului.

Scenele dramatice au continuat pe o distanță de peste un kilometru și jumătate. Femeia a fost târâtă pe lângă mașină, inclusiv prin centrul orașului Chişineu-Criş, iar ulterior, suspectul a ieșit de pe raza localității și a accelerat pe DN 79A, atingând viteze de peste 100 km/h.

Potrivit anchetatorilor, la aproximativ 1,5 kilometri de la ieșirea din oraș, bărbatul i-a dat drumul victimei. Aceasta, slăbită fizic și incapabilă să-și mențină echilibrul din cauza vitezei, s-a desprins de autoturism și a căzut violent pe carosabil, suferind leziuni grave la nivelul capului și al corpului, care i-au cauzat decesul.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit în jurul orei 2:20 dimineața, în afara drumului, la aproximativ 4,70 metri de partea carosabilă. Cadavrul se afla în poziție facială și prezenta multiple traumatisme.

Cercetările sunt în desfășurare, iar suspectul este cercetat penal pentru fapta comisă. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei.

Corpul neînsuflețit al victimei a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală (SJML) Arad pentru efectuarea autopsiei, în scopul stabilirii cauzei decesului.

Potrivit buletinului preliminar de autopsie medico-legală nr. 180/A3, emis în data de 6 august 2025 de SJML Arad, decesul persoanei identificate ca IRC a survenit în ziua anterioară, pe 5 august 2025.

Documentul evidențiază că moartea a fost de natură violentă și a fost cauzată de o dilacerare și contuzie meningo-cerebrală, rezultate în urma unui traumatism cranio-cerebral sever. În urma acestuia, victima a suferit multiple fracturi ale boltei craniene, care s-au extins către baza craniului.

Raportul menționează că leziunile traumatice sunt compatibile cu un mecanism de proiectare și au o legătură directă cu cauza morții. De asemenea, au fost identificate urme de excoriații, ce indică un posibil mecanism de târâre al corpului.

În același dosar, un bărbat urmează să fie prezentat magistraților din cadrul Tribunalului Arad, cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura este solicitată de procurori, în contextul anchetei aflate în desfășurare, informează banatulmeu.ro.