Economie Cursul valutar, 14 august. Leul mai puternic față de euro, dar mai slab în raport cu dolarul







Cursul valutar, 14 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat joi cursul valutar de referință. Leul s-a apreciat în raport cu moneda unică europeană, în timp ce aurul, dolarul american și lira sterlină au înregistrat creșteri, iar francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere.

Potrivit datelor oficiale, euro a continuat tendința descendentă și a fost cotat la 5,0628 lei. Dolarul american a fost stabilit la valoarea de 4,3331 lei, iar lira sterlină la 5,8856 lei, ambele în ușoară apreciere. Francul elvețian a scăzut până la 5,3754 lei.

Gramul de aur a urmat un trend ascendent, ajungând la 467,5323 lei, în creștere cu 0,3535 lei față de sesiunea precedentă.

De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (DST), utilizată în tranzacțiile internaționale între băncile centrale, a fost cotată la 5,9352 lei.

Băncile au publicat noile cotații pentru principalele valute și pentru gramul de aur. Conform datelor oficiale, moneda europeană și francul elvețian au înregistrat ușoare scăderi, în timp ce dolarul american și lira sterlină au crescut în raport cu leul.

Moneda unică europeană (EUR) a înregistrat o ușoară depreciere, fiind cotată la 5,0628 lei, cu 0,0005 lei mai puțin față de ziua anterioară. În schimb, dolarul american (USD) s-a apreciat până la 4,3331 lei, marcând o creștere de 0,0158 lei.

Pe segmentul valutelor din afara zonei euro, dolarul australian (AUD) a fost cotat la 2,8296 lei, înregistrând o scădere ușoară de 0,0025 lei. Dolarul canadian (CAD) s-a apreciat marginal, ajungând la 3,1459 lei, în urcare cu 0,0069 lei.

Francul elvețian (CHF) a cunoscut o ușoară depreciere, fiind cotat la 5,3754 lei, cu 0,0037 lei mai puțin decât în ziua precedentă.

Monedele nordice și est-europene au înregistrat variații minore. Coroana cehă (CZK) a scăzut la 0,2068 lei, cu un minus de 0,0002 lei, în timp ce coroana daneză (DKK) a fost cotată la 0,6784 lei, pierzând 0,0001 lei.

Lira egipteană (EGP) a avut o evoluție pozitivă, fiind cotată la 0,0897 lei, în creștere cu 0,0003 lei. În același timp, lira sterlină (GBP) a avansat cu 0,0260 lei, până la 5,8856 lei.

Forintul maghiar (100 HUF) a fost cotat la 1,2804 lei, marcând o ușoară scădere de 0,0009 unități. Yenul japonez (100 JPY) a crescut la 2,9558 lei, înregistrând un avans de 0,0235 unități.

Leul moldovenesc (MDL) a avut o ușoară apreciere, ajungând la 0,2595 lei. Coroana norvegiană (NOK) s-a apreciat la rândul ei, fiind cotată la 0,4251 lei. Zlotul polonez (PLN) a înregistrat o variație minimă pozitivă, atingând valoarea de 1,1885 lei.

Coroana suedeză (SEK) a scăzut ușor la 0,4526 lei, în timp ce noua liră turcească (TRY) a crescut marginal la 0,1060 lei. Drepturile Speciale de Tragere (XDR) sunt cotate la 5,9352 lei, în creștere cu 0,0169 unități.

Rubla rusească (RUB) a urcat ușor la 0,0543 lei, iar leva bulgărească (BGN) a suferit o scădere minoră, ajungând la 2,5886 lei. Randul sud-african (ZAR) a rămas stabil la 0,2467 lei.

Realul brazilian (BRL) s-a apreciat la 0,8036 lei, iar yuanul chinezesc (CNY) a fost cotat la 0,6041 lei, cu o creștere de 0,0024 unități. Rupia indiană (INR) a ajuns la 0,0495 lei, înregistrând un avans ușor. Pentru 100 de woni sud-coreeni (KRW), cotația a scăzut la 0,3124 lei. Peso-ul mexican (MXN) a înregistrat, de asemenea, o scădere, fiind cotat la 0,2321 lei. Dolarul neo-zeelandez (NZD) s-a depreciat până la 2,5794 lei.

Dinarul sârbesc (RSD) și-a menținut valoarea neschimbată la 0,0432 lei, în timp ce hryvna ucraineană (UAH) a crescut ușor la 0,1044 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) a fost cotat la 1,1798 lei, cu un plus de 0,0044 unități. Bahtul thailandez (THB) a urcat ușor la 0,1339 lei, iar dolarul din Hong Kong (HKD) s-a apreciat la 0,5526 lei.

Rupiile indoneziene (100 IDR) sunt cotate la 0,0269 lei, în creștere. Shekelul israelian (ILS) a înregistrat o apreciere mai vizibilă, ajungând la 1,2801 lei.

Coroana islandeză (100 ISK) a scăzut ușor la 3,5355 lei. Ringgitul malaysian (MYR) s-a apreciat până la 1,0286 lei. Pesoul filipinez (PHP) a suferit o scădere ușoară, ajungând la 0,0761 lei. Dolarul singaporez (SGD) a fost cotat la 3,3822 lei, marcând una dintre cele mai mari aprecieri ale zilei, potrivit cursbnr.ro.