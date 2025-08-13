Economie Datoria externă a României a trecut de 212 miliarde de euro. Creștere de peste 7 miliarde în doar șase luni







România a înregistrat o creștere semnificativă a datoriei externe în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor oficiale publicate de Banca Națională a României (BNR). La 30 iunie, nivelul total al datoriei externe a ajuns la 212,37 miliarde de euro, cu 7,48 miliarde de euro mai mult decât la finalul anului trecut.

Din totalul datoriei externe, 162,09 miliarde de euro reprezintă datorie pe termen lung, adică 76,3% din total. Aceasta a crescut cu 4,6% față de sfârșitul lui 2024. Datoria pe termen scurt s-a situat la 50,28 miliarde de euro (23,7% din total), marcând o creștere de 0,8% în primele șase luni ale anului.

În același interval, investițiile directe ale nerezidenților au totalizat 2,779 miliarde de euro, față de 2,414 miliarde de euro în perioada similară din 2024. Din această sumă, 1,776 miliarde de euro au fost participații la capital și profit reinvestit, iar 1,003 miliarde de euro au provenit din credite intragrup.

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 13,897 miliarde de euro în prima jumătate a anului, în creștere față de 11,682 miliarde euro în aceeași perioadă a anului trecut. Detaliat, balanța bunurilor a avut un deficit mai mare cu 1,918 miliarde de euro, balanța serviciilor a consemnat un excedent suplimentar de 480 milioane euro, balanța veniturilor primare a avut un deficit mai mic cu 111 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a raportat un excedent redus cu 888 milioane euro.

Un aspect pozitiv este scăderea ratei serviciului datoriei externe pe termen lung la 15,5% în primele șase luni din 2025, față de 19,6% în anul precedent. În ceea ce privește gradul de acoperire a importurilor,rezervele valutare ale BNR ar fi putut susține importuri pentru 5,3 luni la 30 iunie 2025, în scădere față de 5,7 luni la finalul lui 2024. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare a fost de 92,8%, față de 99,1% la sfârșitul anului trecut.