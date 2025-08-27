Social Prețul carburanților, 27 august. Cele mai mici tarife raportate la stațiile de alimentare







Prețul carburanților în stațiile de alimentare din România s-au menținut relativ stabile, fără variații semnificative față de ziua anterioară. Conform datelor centralizate de platformele de monitorizare a pieței, precum peco-online.ro, principalii operatori din domeniu au actualizat tarifele pentru toate tipurile de combustibili: benzină, motorină și GPL.

Cea mai accesibilă benzină standard (95) se găsește la stația Socar din Onești, unde un litru costă 7,30 lei – cel mai scăzut preț înregistrat la nivel național în această zi. Alte stații, în special cele operate de Lukoil, afișează tarife ușor mai ridicate.

Prețurile la benzina standard se mențin la un nivel relativ stabil în majoritatea regiunilor din țară. Cele mai accesibile tarife se regăsesc la stațiile din Onești și Sânnicolau Mare, potrivit datelor actuale din rețelele de distribuție.

Cea mai ieftină benzină standard, de tip 95, este disponibilă la stația Socar din Onești, unde un litru costă 7,30 lei. În aceeași localitate, Lukoil practică un tarif de 7,34 lei/litru pentru sortimentul Euroluk COR 95, preț regăsit și la stația Lukoil din Sânnicolau Mare.

În alte orașe, precum București, Ploiești, Chitila, Târgoviște și Reșița, prețul afișat de Lukoil pentru același tip de carburant este de 7,35 lei/litru. Același nivel se observă și la stația Socar din Sânnicolau Mare.

Cel mai scăzut tarif pentru motorina standard înregistrat la nivel național se găsește la stația Socar din municipiul Onești, județul Bacău, unde litrul de motorină este comercializat cu 7,54 lei, în timp ce stația Lukoil din același oraș afișează un preț de 7,57 lei pentru Euro L Diesel.

În Brăila, motorina standard se vinde cu 7,58 lei/litru. În Constanța prețurie s-au menținut acelelași ca în ziua precedentă: 7,59 lei/litru. La același preț de 7,59 lei/litru este vândută în Motru, județul Gorj.

Motorina premium se vinde la stația Lukoil din Onești la prețul de 7,93 lei pe litru. Mai multe stații Lukoil din Constanța afișează același preț pentru acest tip de carburant, respectiv 7,95 lei/litru.

În Urziceni, două benzinării Lukoil comercializează motorina premium ECTO Super Diesel la un preț ușor mai ridicat, de 7,96 lei/litru.

Pe 27 august 2025, cea mai redusă valoare la pompa pentru GPL auto în România a fost înregistrată la stația LUKOIL din Pantelimon, situată pe Șoseaua Biruintei, unde litrul de carburant a fost vândut cu 3,27 lei.

În alte orașe din țară, prețurile la GPL rămân ușor mai ridicate, dar relativ apropiate. De exemplu, în Râmnicu Sărat, aceeași companie comercializează litrul cu 3,54 lei.

În municipiul Buzău, cele trei stații Lukoil active au afișat un preț unitar de 3,57 lei pe litru. Aceeași valoare este menținută și în alte locații din rețea.

În Brașov, la stațiile Lukoil din zonele 4 și 5, precum și în Giurgiu (stațiile 2 și 4), Galați și Tecuci (ambele stații ale rețelei), prețul GPL este stabilit la 3,58 lei/litru.