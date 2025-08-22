Social CNA, amenzi pe bandă rulantă pentru tik-tok-eri ce cheamă la revoluție







CNA a sancționat mai mulți tik-tokeri, dar și profiluri de facebook, pentru că ar fi instigat la ură pe diferite motive. Toți cei sancționați aveau mesaje împotriva actualului sistem.

Consiliul a decis că mai multe mesaje de pe tik tok au încălcat mai multe articole din legea de reglementare, printre care și cel referitor la ură. ”lorenzo17091999 – două materiale cu textele : „REVOLUȚIE ROMÂNIA 20–26 IULIE FERMIERI AGRICULTORI” ; „Deci, dacă da dracu’ și ieșim degeaba și nu ieșim direct pe REVOLUȚIE pe 20, adio România, adio PROTESTE” – art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului”, este unul dintre cei vizați.

Același utilizator a mai avut și animații cu un grup de persoane participante la un protest. Acestea poartă drapelul național și afișează bannere cu diverse mesaje, precum : „ÎN STRADĂ”, „21 IULIE 2025”, „GREVĂ GENERALĂ” și „REVOLUȚIE”. Gina miky – material cu textul suprapus „COPII DIN ONEȘTI AU IEȘIT SĂ PROTESTEZE IMPOTRIVA SISTEMULUI ȘI A RĂZBOIULUI ! FELICITĂRI”, a fost și ea sancționată.

FataTDcolorată – material cu textul „!!De ce nu a vrut Nicușor să laude România !!” a primit amendă pentru că încalcă prevederile art. 51 alin. (2) din Decizia nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual. De asemenea încalcă și dispozițiile art. 47 alin. (2) din Decizia 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, în vigoare până la 06.08.2025.

De pe facebook au primit sancțiuni materiale care încalcă prevederile art. 3 alin. (2). Nicolae Băloiu pentru materialul cu textul „COPII DIN ONEȘTI AU IEȘIT SĂ PROTESTEZE IMPOTRIVA SISTEMULUI ȘI A RĂZBOIULUI ! FELICITĂRI”. De asemenea și utilizatorul Gina Florentina cu un reel cu diverse texte suprapuse, printre care „Nicușor Dan NU ESTE APT DPDV MEDICAL SA CONDUCĂ O ȚARĂ PT CĂ ARE O PATOLOGIE MEDICALĂ DE TIP AUTIST !!!”. Toți cei amendați pot contesta sancțiunea în instanță.