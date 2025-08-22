CNA, amenzi pe bandă rulantă pentru tik-tok-eri ce cheamă la revoluție
- Maria Pană
- 22 august 2025, 15:14
CNA a sancționat mai mulți tik-tokeri, dar și profiluri de facebook, pentru că ar fi instigat la ură pe diferite motive. Toți cei sancționați aveau mesaje împotriva actualului sistem.
CNA, amenzi pe bandă rulantă
Consiliul a decis că mai multe mesaje de pe tik tok au încălcat mai multe articole din legea de reglementare, printre care și cel referitor la ură. ”lorenzo17091999 – două materiale cu textele : „REVOLUȚIE ROMÂNIA 20–26 IULIE FERMIERI AGRICULTORI” ; „Deci, dacă da dracu’ și ieșim degeaba și nu ieșim direct pe REVOLUȚIE pe 20, adio România, adio PROTESTE” – art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului”, este unul dintre cei vizați.
Același utilizator a mai avut și animații cu un grup de persoane participante la un protest. Acestea poartă drapelul național și afișează bannere cu diverse mesaje, precum : „ÎN STRADĂ”, „21 IULIE 2025”, „GREVĂ GENERALĂ” și „REVOLUȚIE”. Gina miky – material cu textul suprapus „COPII DIN ONEȘTI AU IEȘIT SĂ PROTESTEZE IMPOTRIVA SISTEMULUI ȘI A RĂZBOIULUI ! FELICITĂRI”, a fost și ea sancționată.
Nicușor vizat în multe dintre materiale
FataTDcolorată – material cu textul „!!De ce nu a vrut Nicușor să laude România !!” a primit amendă pentru că încalcă prevederile art. 51 alin. (2) din Decizia nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual. De asemenea încalcă și dispozițiile art. 47 alin. (2) din Decizia 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, în vigoare până la 06.08.2025.
De pe facebook au primit sancțiuni materiale care încalcă prevederile art. 3 alin. (2). Nicolae Băloiu pentru materialul cu textul „COPII DIN ONEȘTI AU IEȘIT SĂ PROTESTEZE IMPOTRIVA SISTEMULUI ȘI A RĂZBOIULUI ! FELICITĂRI”. De asemenea și utilizatorul Gina Florentina cu un reel cu diverse texte suprapuse, printre care „Nicușor Dan NU ESTE APT DPDV MEDICAL SA CONDUCĂ O ȚARĂ PT CĂ ARE O PATOLOGIE MEDICALĂ DE TIP AUTIST !!!”. Toți cei amendați pot contesta sancțiunea în instanță.
1 comentarii
Aloo! CNA?
,,Art. 30 – Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.,,
Probleme?
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.