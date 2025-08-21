Social Polițistul nu are voie să-ți fotografieze buletinul cu telefon personal







Fotografierea unui buletin al unei persoane fizice, chiar și de către un polițist, fără acordul acesteia nu este tocmai legală. Autoritatea natională pentru protecția datelor a constat acest aspect.

Speța a ajuns în vizorul autorității după ce persoana căreia i s-a fotografiat buletinul s-a plâns de acest lucru. Mai exact, aceasta urma să fie amendată drept urmare polițistul i-a fotografiat fără acord buletinul și permisul. Asta pentru a încheia ulterior procesul de contravenție. “În fapt, petentul nu a fost mulțumit de răspunsul primit din partea inspectoratului județean de poliție la reclamația sa, prin care era informat că operatorul a dispus măsuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, în contextul sesizării privind fotografierea cărții de identitate”, se arată în raportul autorității.

Drept urmare, aceasta din urmă a făcut o investigație din care a rezultat că IPJ-ul în cauză nu asigura protejarea datelor cu caracter personal, așa cum ar trebui.

Mai exact datele colectate de pe teren și actele de constatare uneori erau cplectate prin intermediul fotografierii acestora. Autoritatea a constatat deci că s-au încălcat porevederile art 22, 26 și 35 din Legea 363/2018. Este vorba despre prevederile care specifică faptul că operatorul trebuie să se asigure că nicio persoană care lucrează cu datele prelucrate nu se poate folosi de ele.

Articolul 35 prevede că operatorul trebuie să aibă măsuri tehnice adecvate asigurării unui nivel de securitate corespunzător. Mai ales cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

La finalul investigației cei de la autoritate au stabilit că operatorul va fi sancționat cu avertisment pentru întreaga situație. Ulterior s-a revenit către IPJ cu un plan de remediere prin care s-a stabilit revizuirea procedurilor interne și instruirea regulate a personalului. Asta pentru că datele personale în interes de serviciu trebuie colectate într-un anumit fel.