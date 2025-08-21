Social Tragedia de pe autostrada A1: Părinţii Georgianei vorbesc despre relaţia interzisă a fiicei lor







Părinţii Georgianei, adolescenta care a murit împreună cu iubitul ei pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, au oferit mărturii cutremurătoare despre iubirea fiicei lor și circumstanțele care au dus la tragedie. Aceștia au povestit cum relația interzisă a fetei, începută prin rețele sociale și marcată de fugă de acasă, a atras atenția autorităților și a dus la gestul extrem, potrivit Antena 3 CNN.

Georgiana, în vârstă de 17 ani, născută în Buzău, a intrat în atenţia DGASPC după ce a fugit de acasă în aprilie și s-a dus la locuinţa tânărului de 19 ani, unde au întreținut relații sexuale.

„Ei erau împreună din aprilie, vorbeau demult pe Instagram”, a declarat mama fetei.

Autoritatea tutelară a început monitorizarea cu regularitate, vizitându-i pe cei doi și discutând cu părinții. Daniel Badea, primarul Crevedia Mare, județul Giurgiu, a explicat că relația trebuia să se încheie pentru a respecta legislația privind protecția minorilor. „În urma acestei sesizări, am fost nevoiţi să facem monitorizare ca autoritate tutelară. Am mers săptămânal, am discutat cu părinţii şi cu fata. Le-am pus în vedere că relaţia trebuie să se încheie”, a spus Badea.

Tatăl Georgianei a relatat cu voce tremurândă ultimele clipe petrecute împreună: „M-a luat în braţe şi m-a pupat, mi-a zis: «Tati, să ai grijă de tine. Te iubesc». Ăsta a fost ultimul cuvânt al ei”. Mama fetei a adăugat că adolescenta și iubitul ei se temeau pentru viața lor și că dorința lor de a fi împreună a fost constantă.

Surse Antena 3 CNN au precizat că părinții tânărului erau de acord cu relația: „Poate veni cine o vrea, să lase copiii în pace, să stea împreună”, a spus tatăl acestuia. În ciuda monitorizării și a intervențiilor autorităților, neînțelegerile dintre părinți și tineri au crescut, contribuind la gestul extrem comis pe autostradă. Ancheta oficială continuă pentru a stabili toate responsabilitățile.

Legătura dintre Georgiana și tânărul de 19 ani a intrat în atenția mai multor instituții, fiind deschise anchete oficiale pentru a stabili circumstanțele tragediei. Primarul comunei Crevedia Mare, Daniel Badea, a declarat pentru News.ro: „Ce pot să deduc este că s-au sinucis”.

Autoritățile implicate includ DGASPC Giurgiu, care a acționat după ce a primit sesizări de la DGASPC Buzău și IPJ Buzău. Aceasta a monitorizat relația minorului cu tânărul de 19 ani, care fusese începută pe Instagram încă de la vârsta de 13 ani și jumătate, și a dus la plecarea fetei de acasă în luna mai. În prezent, ancheta continuă pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei