Social Copiii morți pe A1 și responsabilitatea autorităților. Cine știa de cazul lor







Adolescenta de 14 ani care a murit marți, după ce a fost lovită de un TIR pe autostrada A1, în județul Giurgiu, locuia cu familia în comuna Crevedia Mare. Ea avea o relație cu un tânăr de 19 ani din județul Buzău, pe care îl cunoscuse pe o rețea de socializare.

Legătura dintre cei doi a intrat în atenția mai multor instituții, fiind deschise anchete oficiale. „Ce pot să deduc este că s-au sinucis”, a spus primarul din Crevedia Mare, Daniel Badea, pentru News.ro.

Fata de 14 ani care a murit marți, după ce a fost lovită de un autotren pe autostrada A1, în județul Giurgiu, era deja în atenția autorităților. La vârsta de 13 ani și jumătate, ea intrase într-o relație cu un tânăr de 19 ani din Râmnicu Sărat, județul Buzău. Adolescenta locuia în comuna Crevedia Mare, unde tânărul venise pentru a fi alături de ea.

Primarul comunei Crevedia Mare, Daniel Badea, a declarat pentru News.ro că a fost informat de DGASPC Giurgiu, instituție care la rândul ei primise date de la DGASPC Buzău, sesizată anterior de IPJ Buzău. Potrivit acestuia, fata discuta pe Instagram cu tânarul de 19 ani, iar în luna mai plecase de acasă.

„Părinţii au sesizat lipsa ei la Poliţie şi cei de la Poliţie au identificat faptul că tânăra, în vârstă de 13 ani şi jumătate la acea vreme, locuieşte la adresa băiatului, care avea 19 ani. Din oficiu, IPJ s-a sesizat, fiind vorba de un viol”, a mai spus acesta.

El a precizat că, după ce autoritatea locală a fost informată despre situație, au fost făcute mai multe verificări, iar adolescenta și familia ei au fost chemate la sediul Primăriei.

Potrivit acestuia, au existat rapoarte săptămânale de monitorizare, iar echipele au mers și la domiciliul familiei. În discuțiile cu părinții, aceștia au fost avertizați că situația nu este în regulă. Totodată, edilul a menționat că, din modul în care s-au purtat discuțiile, a reieșit că părinții acceptau, într-o anumită măsură, relația.

„Au menţionat inclusiv că tinerei i-a fost făcut un test de sarcină şi nu este gravidă. M-am revoltat în acel moment şi i-am amintit că e un copil, le-am pus în vedere ca legătura dintre cei doi să nu mai existe şi să nu fie primit aici”, a mai adăugat edilul.

El a precizat că adolescenta era înscrisă la școală, însă avea un număr foarte mare de absențe. Totuși, fusese inclusă într-un program de consiliere psihologică și, în ultimele două săptămâni ale anului școlar, a mers la cursuri, reușind să își încheie situația și să promoveze clasa.

Daniel Badea a mai spus că familia fetei nu era cunoscută ca având probleme. Adolescenta de 14 ani era cea mai mică dintre cei patru frați, având doi frați majori și o soră de 17 ani.

Doi tineri au murit marți dimineață, după ce au fost loviți de un autotren pe autostrada A1 București-Pitești. Ei se aflau pe șosea în momentul accidentului. Șoferul TIR-ului a povestit că tinerii s-au îmbrățișat și au pășit împreună în fața vehiculului.