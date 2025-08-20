Social Tragedia de pe A1: Cine erau cei doi adolescenți care s-au aruncat îmbrățișați fața unui TIR







Marți, 19 august, în jurul orei 9:00, doi tineri și-au pierdut viața într-un accident rutier produs pe autostrada A1, între București și Pitești. Despre tragicul care a avut loc la kilometrul 41, pe sensul de mers către Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu, a scris evz.ro.

Este vorba despre doi adolescenți, în vârstă de 15 și 14 ani, care și-au pus capăt zilelor deoarece familiile lor nu erau de acord cu relația lor, informează România TV.

Iar în dimineața incidentului, fata, Giorgiana, i-ar fi spus tatălui său că îl iubește foarte mult pe băiat, cuvinte care s-au dovedit a fi ultimele înaintea tragediei.

Cei doi tineri au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce pășeau împreună pe banda de urgență a autostrăzii București-Pitești, înainte de a intra brusc pe carosabil, în fața unui vehicul de mare tonaj. Impactul nu a mai putut fi evitat de șoferul TIR-ului, care a declarat că nu a avut timp să reacționeze.

Potrivit ISU Giurgiu, două persoane, un tânăr și o tânără, și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut pe carosabil, în județul Giurgiu. Potrivit primelor informații, cei doi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care au fost acroșați de un autotren.

La locul incidentului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, alături de două echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean, un elicopter SMURD și polițiști.

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, victimele au suferit leziuni foarte grave, iar echipajele medicale au fost nevoite să declare decesul la fața locului.

„Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr și o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a mai transmis ISU Giurgiu.