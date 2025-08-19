Social Accident grav pe autostrada A1. Doi tineri au murit după ce au fost loviţi de un autotren







Două persoane au murit marți dimineață, în urma unui accident rutier petrecut pe autostrada A1 București–Pitești. Potrivit autorităților, victimele se aflau pe carosabil în momentul în care au fost lovite mortal de un autotren. Accidentul a avut loc în jurul kilometrului 41 al autostrăzii, pe sensul de mers către Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu.

În urma incidentului, circulația rutieră a fost restricționată temporar pe banda întâi și pe cea de urgență, ceea ce a dus la creșterea valorilor de trafic în zonă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Potrivit primelor informații, cei doi se deplasau ca pietoni și au fost acroșați de vehiculul de mare tonaj în circumstanțe care urmează să fie stabilite de anchetă.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, un elicopter SMURD, precum și echipaje de poliție.

Din păcate, echipele medicale nu au mai putut face nimic pentru salvarea celor două victime, rănile suferite erau foarte grave, au transmis reprezentanții ISU Giurgiu.

Poliția continuă investigațiile în cazul accidentului produs recent, încercând să stabilească cu exactitate condițiile în care s-a desfășurat incidentul. Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile analizează toate aspectele pentru a clarifica circumstanțele evenimentului, mai transmite ISU Giurgiu.

În contextul acestui caz, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu face apel la responsabilitatea participanților la trafic. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație pentru a preveni producerea unor accidente.

Totodată, atrage atenția pietonilor asupra pericolelor asociate deplasării pe autostrăzi. Aceste drumuri sunt destinate exclusiv circulației rutiere, iar accesul pietonal este strict interzis. Instituția subliniază că ignorarea acestei interdicții poate duce la incidente grave, cu potențiale consecințe tragice, a transmis ISU Giurgiu.