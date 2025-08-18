Social MAE a venit cu precizări după accidentul grav din Grecia. Trei oameni au murit carbonizați







Un grav accident rutier s-a produs luni, puțin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în Grecia. Potrivit publicației ekathimerini.com, citată de News.ro, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost grav rănite.

Traseul unde a avut loc tragedia este utilizat frecvent de turiștii care se îndreaptă spre portul Keramoti, punct de plecare spre insula Thassos – o destinație preferată de numeroși români.

Incidentul s-a petrecut în apropiere de punctul de taxare Iasmos, între orașele Komotini și Xanthi. Conform poliției elene, un camion a intrat în coliziune cu două autoturisme. În urma impactului, mașinile au luat foc imediat, iar incendiul s-a extins rapid și la vegetația din zonă.

Martorii au relatat că flăcările s-au propagat cu violență, ceea ce a îngreunat intervenția pompierilor. Traficul rutier a fost blocat complet pe segmentul respectiv al autostrăzii.

Primele informații indică faptul că trei dintre cei patru pasageri aflați într-unul dintre autoturisme au murit carbonizați. Al patrulea pasager, precum și șoferul camionului, au fost grav răniți și transportați de urgență la spitalul din Xanthi.

În cealaltă mașină se aflau patru persoane, care au scăpat cu răni ușoare, dar au fost și ele transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Poliția elenă a transmis un comunicat prin care a anunțat devierea traficului:

„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos și Xanthi, circulația tuturor vehiculelor pe ruta Komotini-Xanthi este interzisă temporar.

Deplasarea se face prin rețeaua națională, pe ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Șoferii sunt rugați să respecte instrucțiunile controlorilor de trafic.”

În urma accidentului, Ministerul Afacerilor Externe al României a transmis, luni seară, că până în prezent nu există informații privind implicarea unor cetățeni români printre victime.

„Din informațiile preliminare pe care le au colegii din Grecia, nu ar fi cetățeni români printre victime”, au precizat reprezentanții MAE.