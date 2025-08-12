Social Autostrada București-Pitești va avea trei benzi pe sens. Studiul de fezabilitate a fost lansat







Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitație publică pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada București-Pitești la trei benzi pe sens. Valoarea estimată a contractului este de 30,14 milioane de lei, fără TVA.

Decizia vine ca urmare a analizelor de trafic efectuate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care au indicat că, în viitorul apropiat, capacitatea actuală a autostrăzii ar putea fi depășită.

Această perspectivă este asociată cu punerea în funcțiune a unor proiecte majore de infrastructură rutieră, precum autostrada Sibiu – Pitești și drumul expres Craiova – Pitești. Documentația licitației subliniază, de asemenea, că extinderea este necesară pentru a rezolva noile fluxuri de trafic generate de dezvoltarea rețelei de transport rutier.

Totodată, se anticipează o creștere suplimentară a volumului de trafic odată cu finalizarea Autostrăzii de Centură A0 și a drumurilor radiale conexe. CNAIR propune astfel o abordare etapizată pentru adaptarea capacității de transport a sectorului vizat din A1.

Autostrada A1, pe segmentul care leagă Bucureștiul de Pitești, este prima autostradă construită în România. Lucrările s-au desfășurat între anii 1967 și 1972, autostrada având o lungime inițială de 96 de kilometri.

În anul 2007, infrastructura rutieră a fost extinsă prin realizarea centurii ocolitoare a municipiului Pitești, în lungime de 13,6 kilometri, precum și prin construirea unui pasaj subteran care asigură legătura cu drumul național DN7, în zona localității Bascov.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București, a întocmit documentația necesară pentru lansarea unei proceduri de achiziție publică vizând servicii de proiectare pentru două sectoare ale Autostrăzii A1.

Mai exact, este vorba despre realizarea documentației tehnice aferente fazelor DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție), PAC (Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor), PTE (Proiect Tehnic de Execuție) și AT (Asistență Tehnică) pentru Lotul 1, cuprins între kilometrii 10+600 și 44+000. În paralel, pentru Lotul 2, între kilometrii 44+000 și 86+000, se va elabora doar faza DALI.

Ambele tronsoane au fost supuse în 2021 unor expertize tehnice care au evaluat starea actuală a infrastructurii rutiere și au justificat necesitatea unor intervenții de reabilitare.

Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, completate de alte surse legale de finanțare. Conform calendarului procedural, deschiderea ofertelor este programată pentru data de 22 septembrie, informează profit.ro.