Fraudă cu fonduri PNRR: Microbuze școlare, cumpărate la prețuri triple. Guvernul a trimis Corpul de control

Un scandal uriaș, dezvăluit într-o anchetă jurnalistică a ReporterIS, scoate la iveală o posibilă fraudă din fonduri PNRR. Consiliile județene din România au cumpărat microbuze școlare la prețuri triple. Suma alocată: 250 milioane euro. Firma beneficiară, Aveuro International este proprietatea unui om de afaceri, cu strânse legături politice în PNL. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, s-a autosesizat și a anunțat că trimite Corpul de Control pentru a verifica achiziția.

Ancheta jurnaliștilor din Iași scoate la iveală posibila fraudă cu bani europeni, dar mai ales efectele prejudiciului, pentru beneficiarii reali. În loc de 3.200 de vehicule, România a achiziționat abia 1.300, la prețuri umflate până la dublul valorii reale.

Conform Ghidului Solicitantului al Comisiei Europene, cele 250 de milioane de euro alocate prin PNRR ar fi trebuit să acopere costul a 3.200 de microbuze școlare, cu un preț mediu de 78.000 de euro/bucată. În realitate, microbuzele au fost cumpărate la un preț mediu de 200.000 de euro, fără TVA.

Exemplul Iași este grăitor: Consiliul Județean a achiziționat 26 de microbuze de la firma Aveuro Internațional din Prahova cu prețul de 202.800 euro bucata. În județul Olt, achiziția a atins un record: 262.000 euro, prețul plătit per microbuz de Consiliul Județean.

Modelul achiziționat, un Ford E-Transit, echipat complet, are un preț de catalog la valori cuprinse între 90.000 și 100.000 euro.

Aveuro Internațional a câștigat licitațiile în peste 60% din județe, adjudecându-și contracte în valoare totală de 135 de milioane de euro.

În majoritatea procedurilor de achiziție, compania a fost singurul ofertant admis. Ancheta jurnaliștilor ReporterIS arată cum alți competitori au fost eliminați din procedura de achiziții, prin criterii restrictive impuse în caietul de sarcini.

O condiție restrictivă identificată în caietul de sarcini este ”limitarea lungimii vehiculului la maximum 6,8 metri”. O cerință care a exclus modele populare de pe piață și care s-a potrivit „la fix” microbuzelor Ford livrate de Aveuro, potrivit ReporteIS.

Jurnaliștii ieșeni au verificat, la mai mulți furnziori și producători, costul de producție al unui microbuz. Au rezultat următoarele cifre:

Șasiu Ford electric: 65.000–70.000 euro

Carosare completă (16+1 locuri, aer condiționat, lift pentru dizabilități): 15.000–20.000 euro

Profit rezonabil: 10.000 euro

Total cumulat, un preț final ar fi de 100.000 euro, per bucată.

La Iași, fiecare microbuz a costat cu 54.000 euro mai mult decât în județul Brașov, unde aceleași vehicule au fost cumpărate la 743.000 lei bucata. Diferența de preț pe cele 26 de microbuze de la Iași este echivalentă cu valoarea unui bloc de 26 de apartamente cu două camere, potrivit calculelor ReporterIS.

Patronul firmei Aveuro Internațional se numește Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, președinta Organizației de Femei a PNL Prahova.

Mama antreprenorului este cunoscută în Prahova ca o apropiată a liberalui Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție. Relațiile politice ale mamei patronului Aveuro se extind până la București, oraș în care dețin și alte afaceri. Anul trecut, familia Papuc a achiziționat magazinul Eva din București, pentru suma de opt milioane de euro.

Întrebat de ReporterIS despre profitul de 100.000 euro pe unitate, Vlad Papuc a răspuns: „Doamne ajută! Nu comentez prețul”.

Consiliul Județean Iași nu a explicat de ce a impus limitarea lungimii la 6,8 metri, în caietul de sarcinci. Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a invocat respectarea procedurilor și a ghidurilor europene, refuzând să comenteze diferențele de preț.

Mai mult, în iulie 2025, CJ Iași a lansat o nouă licitație pentru trei microbuze, estimând un preț mediu de 1,26 milioane lei (aproximativ 253.000 €) bucata. Un preț de achiziție chiar mai mare decât anul precedent.

Procedura a fost deja contestată pentru criterii restrictive, inclusiv aceeași limitare a lungimii.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâsalaru, a reacționat la ancheta jurnalistă ReporterIS. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul anunță că trimite corpul de control și va sesiza Parchetul European, dacă situația se confirmă.