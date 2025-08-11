Social Statul vrea să-ți ia taxe și mai mari pe mașină. Ecologismul arde la buzunar







Statul vrea să-ți ia taxe și mai mari pe mașină. La nivel guvernamental sunt în curs de pregătire noi măsuri fiscale ce vor influența în mod direct buzunarul majorității conducătorilor auto din România.

În centrul atenției se află o creștere substanțială a impozitului auto, care va fi aplicat în funcție de așa-zisul principiu „Poluatorul plătește”. Astfel, proprietarii vehiculelor mai vechi, considerate mai poluante, vor suporta taxe mult mai ridicate față de prezent.

Pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică între 1.400 și 1.600 cm³, impozitul anual actual se situează în jurul valorii de 80 de lei.

Din ianuarie 2026, această taxă ar putea urca la peste 130 de lei. Impactul va fi mult mai sever pentru mașinile cu vechime de peste 15 ani, unde impozitul poate crește chiar și de trei ori comparativ cu nivelul actual, în funcție de capacitatea motorului.

Surse guvernamentale susțin că printre scenariile luate în calcul se numără majorări drastice pentru mașinile vechi, cu creșteri ce pot depăși de câteva ori suma plătită acum. De exemplu, pentru un automobil vechi de 20 de ani, taxa anuală ar putea deveni mult mai împovărătoare.

Pe lângă modificările privind impozitul auto, autoritățile analizează o reformă a sistemului de taxare pentru transportatori. În locul rovinietei cu tarif fix anual, se discută implementarea unui sistem de plată bazat pe distanța parcursă, similar cu modelul aplicat în alte state europene. Această schimbare ar putea afecta în special operatorii de transport rutier care utilizează frecvent drumurile naționale.

Un alt punct important îl reprezintă majorarea tarifelor pentru rovinietă. De la 1 septembrie 2025, prețul anual pentru autoturisme va crește de la 28 de euro la 50 de euro, TVA inclus.

De asemenea, amenzile pentru circulația fără rovinietă valabilă vor fi majorate, de la un interval între 250-500 lei la 500-1.000 lei, conform informațiilor furnizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Tarifele plătite înainte de această dată își vor păstra valabilitatea pe întreaga perioadă achitată.

În paralel, reforma fiscală pregătită va afecta și impozitarea locuințelor. Autoritățile evaluează mai multe opțiuni pentru stabilirea taxelor pe proprietăți, inclusiv calcularea impozitelor în funcție de zona geografică, de valoarea reală a imobilului sau pe baza unei grile notariale actualizate, care să reflecte mai corect prețurile din piață.