Podul de la Brăila, coșmarul șoferilor. Scuzele CNAIR pentru gropi: Provocate de un fenomen neobișnuit

Podul suspendat de la Brăila, cel mai mare pod hobanat din România, este din nou în centrul atenției după ce în stratul de asfalt au fost depistate infiltrații de apă, în lipsa precipitațiilor. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a cerut o expertiză tehnică completă, suspectând fie condens, fie infiltrații, în contextul în care structura se află încă în perioada de garanție.

CNAIR a declanșat o investigație tehnică la podul suspendat peste Dunăre, după ce în stratul asfaltic au fost descoperite acumulări de apă prin găurile forate pentru controlul grosimii asfaltului. Situația a apărut în lipsa precipitațiilor, fapt ce a ridicat semne de întrebare cu privire la sursa umezelii.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat că fenomenul este neobișnuit și trebuie explicat înainte ca sezonul rece să aducă riscuri suplimentare pentru structura carosabilă.

Noua parte asfaltată, aplicată recent pe pod, este mai dură și conține mai multe agregate, ceea ce permite o mai bună rezistență la uzură, însă creează și microspații între elementele componente. Prin aceste spații, apa dacă este prezentă, poate circula și ieși la suprafață prin orificiile tehnice, fapt ce a permis detectarea timpurie a problemei.

Expertiza cerută constructorului va analiza sursa exactă a apei și va recomanda soluții de remediere, preferabil fără decopertarea stratului de asfalt.

În urma primelor analize, CNAIR și experții consultați iau în calcul două ipoteze: infiltrarea apei de ploaie prin microfisuri sau formarea condensului între asfalt și tablierul metalic, cauzată de diferențele de temperatură și de sistemul intern de răcire al podului. În lipsa precipitațiilor recente, varianta cea mai probabilă este cea a condensului.

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, s-au efectuat și măsurători cu georadarul, în colaborare cu Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN). CNAIR a menționat că fenomenul nu afectează în prezent siguranța circulației, dar poate deveni problematic în sezonul rece, când apa existentă ar putea îngheța și produce fisuri sau desprinderi ale stratului asfaltic.

Constatarea acumulării apei în asfaltul podului suspendat de la Brăila are implicații importante pentru mentenanța acestei structuri unice în România. În contextul în care podul a fost dat în folosință abia în iulie 2023, iar drumurile de legătură au fost finalizate în iunie 2025, perioada de garanție este esențială pentru detectarea și remedierea neconformităților apărute.

Costul total al investiției s-a ridicat la aproximativ 700 de milioane de euro, față de estimarea inițială de circa 400 de milioane. Suma acoperă lucrările de construcție, consultanța, dirigenția de șantier și reparațiile multiple efectuate până în prezent. CNAIR subliniază că o eventuală intervenție distructivă, precum decopertarea asfaltului, ar putea atrage noi costuri și întârzieri, motiv pentru care se caută soluții cât mai puțin invazive.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR a subliniat și importanța experienței acumulate: fiind primul pod suspendat de acest tip în România, autoritățile „învață din mers” cum se comportă o astfel de construcție în exploatare. Deși podul are o durată de viață estimată la 120 de ani, neglijarea unor semnale precum acumulările de apă ar putea duce la costuri suplimentare și complicații tehnice pe termen lung.