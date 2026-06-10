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Brăileanca devenită model pentru Tosca lui Puccini

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Brăileanca devenită model pentru Tosca lui Puccini
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Din cuprinsul articolului

Brăileanca Haricleea Darclee s-a născut în orașul Brăila, în 10 iunie 1860. A fost fiica Mariei Aslan din neamul grec al Mavrocordaților și a lui Ion Haricli, un bogat proprietar din ținutul Teleormanului. Destinul o va duce pe marile scene ale lumii, deși nimic nu a fost ușor pentru marea artistă a scenei lirice.

Brăileanca Haricleea Darclee, destin zbuciumat și înclinații artistice

A fost la un pas să moară în fragedă copilărie, din cauza febrei tifoide. Brăileanca Haricleea Darclee a strălucit de timpuriu având înclinații artistice. A primit o educație aleasă în familie, studiind muzica și pianul la Viena, București și Paris.

În 1881, brăileanca s-a căsătorit cu Iorgu Hartulary, ofițer de artilerie. După ce a debutat la Brăila, în același an, Haricleea a mers la Paris, unde în ciuda unui ajutor de acasă, a înfruntat multe neajunsuri pentru a se dedica pasiunii sale: canto. Aici l-a cunoscut pe marele Giacomo Puccini, care, fermecat de vocea sa, a compus celebra operă Tosca. Marele compozitor a fost convins că numeni în afara ei nu va putea interpreta mai bine acea operă vreodată.

Brăileanca, consacrarea de la Milano

La 26 decembrie 1890, brăileanca Haricleea Darcclee a cântat în celebra ”La Scala” din Milano, unde a primit aplauze entuziaste de la însuși Giuseppe Verdi. A fost îndrăgostită de baritonul Eugenio Giraldoni. Regele Portugaliei a fost vrăjit de vocea sa, trimițându-i epistole de dragoste.

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Fiul său, Ion Hartulary Darclee a urmat pasiunea mamei, devenind dirijor și compozitor.

Haricleea Darclee a interpretat 58 de roluri în 56 de opere, majoritatea scrise de compozitori celebri, dar și de tineri debutanți cărora vocea sa le-a asigurat gloria.

Destinul a continuat să lovească dur

Bombardamentele din anii celui de-al doilea război mondial au distrus multe din matrițele plăcilor pe care fusese imprimată vocea Haricleei Darclee în Italia. S-au păstrat în România doar înregistrări cu Haricleea interpretând folclor românesc.

A cântat până în 1918, fiind supranumită ”Privighetoarea Carpaților”. Înainte de 1914, a fost decorată de Regele Carol I al României. În 1921 a pus bazele Operei Române.

Până în 1939, Haricleea Darclee a trăit destul de greu Și-a achiziționat podgorii la Cotnari, aceasta fiind sursa ei de venit. S-a îmbolnăvit grav. I s-a pus diagnosticul de sarcom hepatic. După ce grindina i-a afectat grav viile de la Cotnari, artista a trăit tot mai greu, iar boala a lovit-o crunt. Nu s-a bucurat de atenția contemporanilor.

La 12 ianuarie 1939, a murit în anonimat și sărăcie fiind înmormântată îrin contribuția exclusivă a Ambasadei Italiei la București. În 1960, a devenit subiect de film, iar din 1995, la Brăila s-a organizat Concursul Național de Canto care îi poartă numele.

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