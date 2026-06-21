Președintele PNL Brăila, Alexandru Popa, este acuzat că a mers la Congrsul Extraordinar al partidului, după ce a semnat alături de grupul celor care-l contestă pe președintele formațiunii, Ilie Bolojan, contestația față de organizarea eveimentului, potrivit presei locale.

Într-un editorial intitulat „Frica de a fi dat afară: Adevăratul motiv al prezenței lui Popa la Congres”, Jurnalul de Brăila scrie că „politica românească ne-a obișnuit cu spectacolul paradoxurilor, dar atitudinea președintelui PNL Brăila, Alexandru Popa, la acest Congres, duce inconsecvența pe noi culmi ale penibilului”.

„Să semnezi cu o mână plângerea la tribunal pentru anularea Congresului, iar cu cealaltă să-ți semnezi prezența în sală nu este „diplomație”, ci o dovadă de pură lașitate politică.

Jurnaliștii îl acuză pe liderul local al PNL că încearcă, prin această mișcare, imposibilul: „să rămână în grațiile taberei dizidente care îl contestă pe Ilie Bolojan, dar să nu cumva să piardă trenul puterii dacă tabăra oficială câștigă meciul. Este strategia clasică a politicianului care vrea să fie și revoluționar, și premiantul clasei în același timp”.

Publicația notează că, spre deosebire de ceilalți susținători ai taberei Veștea-Thuma, care nu s-au prezentat la Congresul Extraordinar al PNL, Alexandru Popa, președintele filialei județene Brăila a partidului, a ales să meargă la eveniment, în ciuda faptului că premierul desemnat Adrian Veștea, care inițial s-a înscris în cursa pentru președinția partidului, a decis ulterior să se retragă din cursă.

„Când ataci legitimitatea unui eveniment în instanță, dar îl onorezi cu prezența fizică, transmiți un singur mesaj: frica de a rămâne pe dinafară este mult mai mare decât tăria propriilor convingeri, mai acuză autorii editorialului.

„Alexandru Popa a demonstrat că, în politica mare, curajul se termină exact acolo unde începe riscul de a pierde funcția”, se mai afirmă în editorial.

Autorii textului îl acuză pe președintele PNL Brăila, Alexandru Popa, că ar fi editat o fotografie în care apare dând mâna cu Ilie Bolijan și că o astfel de întâlnire nu ar fi avut loc niciodată.