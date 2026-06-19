Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își va mai depune candidatura pentru funcția de președinte al PNL la Congresul Extraordinar de duminică. Acesta a catalogat organizarea rapidă a evenimentului drept un demers nestatutar și a precizat că refuză să participe la ceea ce numește instalarea unei dictaturi în interiorul partidului.

Decizia vine în condițiile în care termenul-limită pentru depunerea moțiunilor expiră sâmbătă, la ora 17:00, iar solicitarea sa de a amâna Congresul pentru data de 28 iunie a fost respinsă de conducerea partidului.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Veștea a explicat motivele retragerii și a anunțat că analizează opțiunile juridice pentru a ataca deciziile luate de conducerea PNL, însă prioritatea sa imediată rămâne formarea noului Cabinet.„Consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simţ. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar şi nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a transmis Adrian Veștea.

Deși s-a retras din competiția internă împotriva lui Ilie Bolojan, premierul desemnat a subliniat că atenția sa se concentrează pe asigurarea guvernării țării, urmând ca acțiunile de contestare a Congresului să fie demarate ulterior.

„Aşa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocuparea este ca România să fie guvernată. Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară şi legală a acestui Congres după votul de învestitură”, a mai precizat Veștea.

Adrian Veștea își anunțase intenția de a candida la președinția formațiunii în cursul zilei de joi, condiționând parcursul său de un calendar care să permită dezbateri interne de o săptămână, propunere care nu a fost validată de structurile de conducere ale PNL.