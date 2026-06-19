Consiliul Național al PNL a votat, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, 21 iunie. Reuniunea va pune în votul delegaților conducerile viitoare ale formațiunii, în contextul în care Ilie Bolojan și Adrian Veștea candidează pentru funcția de președinte al partidului.

Convocarea Congresului Extraordinar a fost adoptată cu o majoritate largă, înregistrându-se 566 de voturi „pentru”, 97 de voturi „împotrivă” și 19 abțineri, dintr-un total de 682 de voturi exprimate.

Tot vineri seara, membrii Consiliului Național au dat un vot majoritar și pentru modificarea statutului partidului. S-au înregistrat 551 de voturi „pentru”, 128 „împotrivă” și 3 abțineri.

Deputatul PNL Ionel Bogdan a oferit detalii despre modificările propuse la Statutul PNL, care urmează să fie supuse votului duminică. Conform explicațiilor sale, noua arhitectură de conducere este gândită pentru a asigura o coerență sporită în deciziile politice.

„Prim-vicepreşedinte va fi unul singur, secretar general, opt vicepreşedinţi executivi care vor primi atribuţiile din partea Biroului Politic Naţional, ulterior şi preşedinţii organizaţiilor, adică preşedinţii filialelor judeţene, vor fi membri de drept în acest birou, iar ulterior, dintre preşedinţii de organizaţii, la nivel regional, se va alege câte un vicepreşedinte regional. Cam aceasta este structura”, a anunţat Ionel Bogdan la sediul PNL.

Acesta a arătat că reducerea numărului de prim-vicepreședinți la unul singur reprezintă o abordare firească pentru eficientizarea strategiei partidului.

„În mod normal şi logic este să existe un singur prim-vicepreşedinte şi restul să fie vicepreşedinţi. Asta este o structură logică. Sigur că, de-a lungul timpului, s-au făcut tot felul de structuri. Vedeţi şi la alte partide, şi la noi, dar cred că, în acest moment, aceasta este varianta corectă, astfel încât lucrurile să funcţioneze cât mai coerent în ceea ce priveşte strategia politică a PNL şi poziţiile politice pentru viitorul PNL”, a mai spus deputatul.

Întrebat dacă Ciprian Ciucu va mai deține funcția de prim-vicepreședinte, având în vedere dosarul penal în care este pus sub control judiciar de către DNA, Ionel Bogdan a declarat că decizia finală aparține Congresului, prin votul acordat moțiunilor depuse.

De asemenea, deputatul a precizat că, din punct de vedere statutar, nu există un impediment pentru o nouă candidatură a acestuia și și-a exprimat susținerea pentru un astfel de demers.

„Eu cred că în continuare Ciprian Ciucu poate candida, conform Statutului PNL, pentru poziţia de prim-vicepreşedinte, pe moţiunea lui Ilie Bolojan, şi cred că va face acest lucru, eu chiar sper să o facă”, a declarat Ionel Bogdan.