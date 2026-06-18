Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la președinția Partidului Național Liberal (PNL), susținând că formațiunea are nevoie de o schimbare de direcție și de o nouă viziune la nivelul conducerii. Într-un mesaj adresat liberalilor, premierul desemnat de Nicușor Dan a afirmat că, după trei decenii petrecute în partid și după funcțiile ocupate de-a lungul timpului, consideră că poate contribui la readucerea PNL în poziția de principală forță politică din România.

Veștea a afirmat că prioritatea rămâne formarea unui guvern stabil și finalizarea programului de guvernare, însă a atras atenția că viitorul partidului trebuie discutat în paralel cu aceste demersuri.

„După cum bine știți și voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare și pentru definitivarea listei de miniștri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat și stabil. Suntem datori în primul rând față de țară, care este mai importantă chiar și decât interesele de partid. Până la urmă, doar înțelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România și pentru PNL.

Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal. Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani.

Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a scris el pe Facebook.

Adrian Veștea consideră că parcursul său de trei decenii în PNL, timp în care a ocupat funcții de conducere la nivel local, județean și guvernamental, îl recomandă pentru preluarea conducerii partidului.

„După treizeci de ani în această formațiune politică, în care am fost simplu membru, președinte al organizației de tineret, președinte al organizației PNL Râșnov, președinte al organizației județene PNL Brașov, consilier local, primar, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, cred că am ajuns în punctul în care pot oferi PNL șansa de a redeveni principalul partid politic din România”, a continuat el.

În mesajul său, Adrian Veștea s-a referit și la intenția președintelui interimar al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru alegerea noii conduceri.

Liberalul a declarat că nu se opune organizării congresului, însă i-a solicitat lui Bolojan amânarea acestuia cu o săptămână, până pe 28 iunie, pentru a avea timpul necesar pregătirii unei moțiuni și prezentării proiectului său politic.

„În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale. Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură”, a arătat Veștea.

Potrivit liberalului, o astfel de decizie ar permite desfășurarea unei competiții interne în condiții echitabile și ar contribui la reducerea tensiunilor din partid.

Adrian Veștea a anunțat că va prezenta o moțiune concentrată pe responsabilitatea PNL față de România și pe identificarea soluțiilor necesare pentru redresarea economică și administrativă a țării.

„Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit.

Domnule Bolojan,

Haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României”, a mai spus el.

Totodată, acesta a susținut că vede viitorul partidului într-un parteneriat politic cu președintele Nicușor Dan și a transmis că își dorește menținerea unității în interiorul formațiunii.

„În ceea ce-i privește pe colegii mei, care poate nu știu la ce să se aștepte, precizez că intenționez să prezint o moțiune concentrată pe responsabilitatea noastră față de România. Pe responsabilitatea de a găsi soluțiile guvernamentale necesare pentru redresarea țării. Toate acestea în cadrul unui parteneriat politic onest cu președintele României, domnul Nicușor Dan

Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele bune de încurajare pe care le-ați avut pentru mine în aceste zile și vă asigur că rămân un liberal 100%. Vă invit să demonstrăm împreună că suntem acel partid responsabil de care are nevoie România”, a fost mesajul lui Adrian Veștea.