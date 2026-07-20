Biroul Politic Național al PNL a hotărât luni demiterea președinților și dizolvarea structurilor de conducere din șase filiale județene și de sector. În aceeași ședință, liberalii au validat componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare.

Partidul anunță că măsura se aplică organizațiilor PNL Ialomița, Galați, Sector 2, Sector 3, Sector 4 și Sector 5.

În cazul filialei Galați, Biroul Politic Național a decis revocarea președintelui interimar George Scarlat.

„Facem menţiunea că în cazul Partidului Național Liberal Galaţi s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat. Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL şi au drept obiectiv îmbunătăţirea activităţii acestor organizaţii, precum şi o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia şi programele politice ale PNL”, a transmis formaţiunea.

PNL anunță că hotărârile au fost adoptate cu voturile favorabile a două treimi dintre membrii Biroului Politic Național.

În aceeași ședință, conducerea liberală a validat propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare.

Din această structură vor face parte președintele PNL, Ilie Bolojan, și trei foști lideri ai partidului: Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan.

Consiliul Director îi va include și pe Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru.

Liberalii au anunțat pe 23 iunie că mandatele conducerilor din 12 filiale nu au fost prelungite. Printre organizațiile vizate se aflau Partidul Național Liberal Argeș, condusă de Alina Gorghiu, și PNL Ilfov, aflată sub conducerea lui Hubert Thuma.

Partidul anunțase atunci și începerea procedurilor pentru excluderea fostului premier desemnat Adrian Veștea și a liberalilor care l-au susținut.

Procedurile respective pot fi finalizate însă numai după înregistrarea noului Statut al PNL la Tribunal.

Demersurile din instanță privind documentul partidului nu au fost încheiate până în prezent.