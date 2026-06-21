Deputatul PNL Alina Gorghiu a catalogat duminică drept „abuzivă” hotărârea Congresului Extraordinar al partidului de a solicita demisia sa și a altor liberali importanți, precizând că exprimarea liberă a opiniei nu poate fi considerată delict.

Ea a reacționat foarte dur după ce Congresul Extraordinar al PNL a adoptat cu unanimitate de voturi solicitarea demisiei ei și a colegilor ei Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea și Hubert Thuma.

„Eu ca fost preşedinte am şi dreptul, dar am şi obligaţia şi am spus-o lui Bolojan în ultima şedinţă de Birou Politic Naţional să atragă atenţia că această ruptură, dacă are loc, va fi în detrimentul Partidului Naţional Liberal. Nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru a cărui singură vină este libertatea de exprimare şi de conştiinţă în interiorul partidului”, a afirmat Alina Gorghiu.

Fostă președintă a Senatului, Alina Gorghiu spune că situația actuală de impas din PNL a fost provocată de Ilie Bolojan.

„Dacă eu sunt în situaţia aceasta de a fi exclusă de Ilie Bolojan, nu este pentru că e foarte stăpân pe situaţie, ci pentru că îi este frică de faptul că un premier PNL va fi învestit mâine în Parlamentul României şi că situaţia României va fi deblocată”, a spus Alina Gorghiu.

Întrebată dacă intenționează să fondeze un alt partid, Gorghiu a răspuns categoric:

„Vom reveni în PNL pentru că PNL este un partid istoric, care ştie ce înseamnă legea, respectul de sine, libertatea de exprimare şi de conştiinţă”.

Alina Gorghiu a mai acuzat că decizia Congresului reprezintă un abuz și un atac la adresa libertății de opinie în interiorul formațiunii politice.