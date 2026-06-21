Gorghiu spune că PNL va avea cinci portofolii în Cabinetul Veștea

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat duminică după amiază că viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Adrian Veștea va include cinci miniștri din partea Partidului Național Liberal (PNL).

Gorghiu nu a precizat însă care vor fi cele cinci portofolii din noul Cabinet care ar putea reveni PNL, și nici cine va ocupa pozițiile.

Întrebată câte funcții ministeriale vor reveni PSD, aceasta a evitat să ofere un răspuns, afirmând că „este treaba domniilor lor” să comunice informațiile privind reprezentarea social-democraților în Guvern.

Deputatul PNL Alina Gprghiu a declarat că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a fost cea mai potrivită în actualul context politic.

Potrivit Alinei Gorghiu, șeful statului a ales „cea mai bună variantă dintre variantele pe care le avea în discuţie”, având în vedere că Adrian Veștea este reprezentant al PNL, iar România traversează o perioadă dificilă, pe care aceasta a descris-o drept o „fundătură”.

Alina Gorghiu a mai anunțat că lista miniștrilor propuși și Programul de guvernare urmează să fie transmise luni Parlamentului, pentru demararea procedurilor de învestire a noului Executiv.

Reamintim că Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan în urmă cu o săptămână, la Palatul Cotroceni. De atunci au început discuțiile privitoare la formarea unui nou cabinet.

Partidul din care Adrian Veștea face parte, PNL, a anunțat că nu îl susține pe acesta pentru funcția de prim-ministru și că nu va vota echipa guvernamentală pe care acesta o va propune.

De asemenea, altă două partide care au făcut parte din vechea coaliție guvernamentală au anunțat că nu vor susține învestirea lui Adrian Veștea și a echipei sale. Este vorba despre USR, care anunțase anterior, din perioada în care premier desemnat este Eugen Tomac, că nu va intra într-o echipă care conține PSD.

Iar UDMR a luat decizia în doi pași. Întâi Consiliul Permanent al Uniunii a anunțat decizia de a nu va intra la guvernare. Apoi grupurile deputaților și sentorilor UDMR au decis să nu susțină învestirea unui eventual Cabinet Veștea.