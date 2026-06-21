Gorghiu spune că PNL va avea cinci portofolii în Cabinetul Veștea
- Andrei Arvinte
- 21 iunie 2026, 17:18
Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat duminică după amiază că viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Adrian Veștea va include cinci miniștri din partea Partidului Național Liberal (PNL).
Gorghiu spune că PNL va avea cinci portofolii în Cabinetul Veștea
Gorghiu nu a precizat însă care vor fi cele cinci portofolii din noul Cabinet care ar putea reveni PNL, și nici cine va ocupa pozițiile.
Întrebată câte funcții ministeriale vor reveni PSD, aceasta a evitat să ofere un răspuns, afirmând că „este treaba domniilor lor” să comunice informațiile privind reprezentarea social-democraților în Guvern.
Deputatul PNL Alina Gprghiu a declarat că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a fost cea mai potrivită în actualul context politic.
Alina Gorghiu consideră că Nicușor Dan a luat cea mai bună decizie
Potrivit Alinei Gorghiu, șeful statului a ales „cea mai bună variantă dintre variantele pe care le avea în discuţie”, având în vedere că Adrian Veștea este reprezentant al PNL, iar România traversează o perioadă dificilă, pe care aceasta a descris-o drept o „fundătură”.
Alina Gorghiu a mai anunțat că lista miniștrilor propuși și Programul de guvernare urmează să fie transmise luni Parlamentului, pentru demararea procedurilor de învestire a noului Executiv.
PNL, USR și UDMR au anunțat că nu-l susțin pe Veștea
Reamintim că Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan în urmă cu o săptămână, la Palatul Cotroceni. De atunci au început discuțiile privitoare la formarea unui nou cabinet.
Partidul din care Adrian Veștea face parte, PNL, a anunțat că nu îl susține pe acesta pentru funcția de prim-ministru și că nu va vota echipa guvernamentală pe care acesta o va propune.
De asemenea, altă două partide care au făcut parte din vechea coaliție guvernamentală au anunțat că nu vor susține învestirea lui Adrian Veștea și a echipei sale. Este vorba despre USR, care anunțase anterior, din perioada în care premier desemnat este Eugen Tomac, că nu va intra într-o echipă care conține PSD.
Iar UDMR a luat decizia în doi pași. Întâi Consiliul Permanent al Uniunii a anunțat decizia de a nu va intra la guvernare. Apoi grupurile deputaților și sentorilor UDMR au decis să nu susțină învestirea unui eventual Cabinet Veștea.