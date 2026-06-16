UDMR s-a reunit pentru a decide dacă îl susține pe Adrian Veștea

Liderii Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) s-au întâlnit, marți dimineața, de la ora 10:30, într-o ședință Consiliului Permanent al formațiunii, pentru a decide dacă vor acorda susținere unui guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Decizia vine după ce Adrian Veștea le-a propus oficial reprezentanților UDMR să intre în componența viitorului Executiv.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat luni seară: „Ne-a propus să facem parte din guvern, nu am vorbit despre portofolii. I-am spus că mâine vom decide acest lucru.”

Csoma Botond a precizat că delegația UDMR l-a chestionat pe Adrian Veștea cu privire la structura politică a viitorului guvern: „L-am întrebat cu cine face acest guvern, ne-a spus cu PSD, cu noi și o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume, așa a zis el. Este o decizie foarte dificilă, sunt foarte multe elemente pe care trebuie să le luăm în calcul (…) toate variantele sunt pe masă, vom decide mâine.”

Potrivit surselor din cadrul UDMR, discuțiile de marți vor fi decisive pentru poziția oficială a Uniunii față de învestirea Guvernului Veștea. Decizia finală va fi anunțată public după încheierea ședinței Consiliului Permanent.

Reamintim că premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat public, pe Facebook, marți dimineața, că nu își depune mandatul, așa cum i-a cerut partidul din care face parte, PNL.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic.

Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic”, a scris Veștea.