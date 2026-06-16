Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat public, pe Facebook, că nu își depune mandatul, așa cum i-a cerut partidul din care face parte, PNL.

Adrian Veștea a scris că nu-și depune mandatul, dar că nu caută confruntări.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre.

Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a scris premierul desemnat.

Adrian Veștea spune că este convins că va reuși să treacă de votul de învestitură din Parlament cu echipa executivă pe care o va propune.

„Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic”, a mai scris Veștea.

Reamintim că premierul desemnat Adrian Veștea a fost somat de conducerea PNL să își depună mandatul până marți, la ora 10.00, potrivit deciziei luate în Biroul Politic Național. În replică, Veștea a anunțat luni seară, după ședința conducerii PNL, că nu își va depune mandatul de premier desemnat.

PNL a decis să nu susțină instalarea Guvernului condus de Adrian Veștea, invocând modul în care a fost făcută desemnarea acestuia și lipsa consultării partidului. Decizia a fost anunțată de președintele PNL, Ilie Bolojan, după o ședință a Biroului Politic Național care a durat peste cinci ore.

Bolojan a explicat că desemnarea lui Adrian Veștea a fost făcută fără consultarea partidului și cu încălcarea, în opinia liberalilor, a „spiritului democrației parlamentare”. Votul din Biroul Politic Național a fost de 41 pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri.

Conducerea PNL a mai decis că parlamentarii PNL care vor vota în favoarea Guvernului Veștea sau membrii de partid care ar accepta funcții în acest executiv își vor pierde calitatea de membri ai PNL. Dacă Veștea nu-și depune mandatul, parlamentarii au fost mandatați să adopte formula „prezent, nu votez” în cazul votului de învestitură.