Sorin Grindeanu, noi informații despre negocierile pentru Guvern

Discuțiile pentru formarea viitorului Guvern se află într-un punct mai bun decât în urmă cu două sau trei săptămâni, a declarat Sorin Grindeanu. Liderul PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează variantele discutate, a vorbit despre posibilitatea unui Executiv tehnocrat și a afirmat că PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, deși nu își dorește acest scenariu.

Sorin Grindeanu consideră că negocierile privind formarea viitorului Guvern au avansat față de situația din urmă cu două sau trei săptămâni, însă susține că Ilie Bolojan continuă să împiedice găsirea unei soluții. Liderul PSD a vorbit luni seară, într-o intervenție telefonică la România TV, despre criza guvernamentală, variantele discutate între partide și posibilitatea unor noi consultări convocate de președintele Nicușor Dan.

„În acest moment, lucrurile pare a sta mai bine decât în urmă cu două sau trei săptămâni”, a declarat social-democratul. „O să vedem în zilele următoare dacă președintele va considera necesar să ne mai cheme la o consultare”, a adăugat acesta.

Președintele PSD a susținut că principalul obstacol în negocierile pentru formarea unui nou Executiv este Ilie Bolojan. Acesta a transmis că „cel care se agață în acest moment și dinamitează orice posibile soluții este Ilie Bolojan”. Sorin Grindeanu a vorbit și despre varianta unui guvern tehnocrat. Liderul social-democrat a afirmat că PSD nu a susținut inițial o asemenea formulă, dar a acceptat-o ulterior pentru a contribui la deblocarea situației politice.

„PSD-ul inițial n-a fost de acord cu asemenea propunere. Într-un final, ca să deblocăm lucrurile, am acceptat”.

Potrivit lui Grindeanu, social-democrații au acceptat apoi și condițiile privind eliminarea oamenilor politici din funcțiile de secretari de stat, prefecți și subprefecți.

„După ce am spus noi da, a venit PNL-ul sau Ilie Bolojan și a zis să nu fie nici secretarii de stat oameni politici. De acord și cu asta. După care au venit să ne spună să nu fie nici prefecții și subprefecții. De acord și cu această chestie. După care a făcut PNL-ul ședință și au spus nu-l votăm pe Tomac, fiindcă nu-i guvern politic. După care au venit și au spus să iasă Grindeanu și PSD-ul din boscheți, să-și asume guvernarea”, a spus liderul PSD.

Referindu-se la premierul interimar Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a afirmat că nu mai așteaptă o schimbare de poziție din partea acestuia.

„Nu mai am așteptări de la domnia sa”.

Liderul PSD a spus că va continua, împreună cu membrii partidului, discuțiile pentru construirea unei majorități care să nu depindă de formațiunile extremiste și care să poată asigura stabilitatea politică.

„Eu personal și colegii mei, vom continua să încercăm să lucrăm la o majoritate, care să excludă voturi extremiste. Dar care să ofere o soluție de stabilitate pentru România”, a mai transmis liderul PSD Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD se teme de organizarea unor alegeri anticipate, Sorin Grindeanu a răspuns ironic: „Da, tremur tot”. Ulterior, liderul social-democrat a spus că partidul a analizat toate scenariile constituționale care pot apărea în actuala criză politică.

„Nu e un subiect pe care să nu-l fi luat în calcul. Tot timpul, în momentul în care avem o situație de acest tip, constituțional este și posibilitatea să intri în scenariul de anticipate. Partidul Social Democrat, dacă acolo se va ajunge, va fi pregătit și pentru acest scenariu”, a declarat Grindeanu.

Acesta a arătat însă că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pe care și-o dorește.

„Nu e unul de dorit. Eu nu mă ascund să spun acest lucru”, a adăugat acesta.

Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan, variantă vehiculată în spațiul public alături de scenariul alegerilor anticipate.

Liderul PSD a declarat că nu vede motive pentru declanșarea unei proceduri de suspendare a șefului statului.

El a făcut această afirmație chiar dacă PSD nu are „niciun fel de acord politic” cu Nicușor Dan.