Blocajul politic privind formarea unui nou Guvern readuce în prim-plan scenariul alegerilor anticipate. Fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, susține că, dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate, iar președintele nu își exercită rolul constituțional de mediator, anticipatele rămân singura soluție. În schimb, președintele Nicușor Dan consideră că un astfel de scrutin ar prelungi perioada de incertitudine și nu ar schimba raportul de forțe din Parlament.

Tudorel Toader a declarat că actualul blocaj politic trebuie depășit cât mai rapid, precizând că Guvernul este instituția care gestionează resursele financiare și economice ale statului.

„România are nevoie urgent de Guvern cu competențe depline. Puterea adevărată, economică și financiară, stă la Palatul Victoria. Guvernul este administratorul banilor și bunurilor țării, de aceea avem mare nevoie de el”, a afirmat fostul judecător al CCR.

În opinia sa, dacă negocierile dintre partidele parlamentare continuă să eșueze, iar președintele nu reușește să medieze conflictul politic, soluția prevăzută de Constituție este organizarea alegerilor anticipate.

„Dacă nu se iese din blocaj, atâta vreme cât președintele nu poate să îndeplinească rolul de mediator între puterile statului, iar partidele parlamentare nu se pot pune de acord în formarea unei majorități care să formeze Guvernul, singura soluție nu este decât organizarea de anticipate”, a declarat Tudorel Toader, la un post TV.

Tudorel Toader consideră că legislația actuală permite organizarea alegerilor parlamentare anticipate și apreciază că argumentele invocate împotriva acestui scenariu nu sunt convingătoare.

El susține că președintele Nicușor Dan evită această variantă, invocând rezultatele sondajelor de opinie.

„Președintele nu are încă curajul să declanșeze anticipatele, spunându-ne că oricum poporul va vota cam aceleași partide, ceea ce nu este un argument”, a afirmat fostul ministru al Justiției. Acesta a invocat și principiile democrației constituționale.

„Așa cum spune toată jurisprudența constituțională, în democrație esența este faptul că minoritatea se exprimă, iar majoritatea decide. Prin urmare, trebuie lăsat poporul să decidă, să dea o majoritate care să formeze un Guvern”, a spus Tudorel Toader.

Fostul judecător constituțional a respins și ideea potrivit căreia România nu ar avea cadrul legal necesar pentru organizarea alegerilor anticipate.

Potrivit acestuia, Guvernul poate adopta hotărârile necesare pentru stabilirea calendarului electoral, iar Autoritatea Electorală Permanentă poate gestiona organizarea scrutinului.

„Guvernul poate să adopte hotărâri de guvern, chiar și cu competențe reduse. Hotărâri care stabilesc data, procedura alegerilor și așa mai departe, după care AEP supraveghează punerea în aplicare a respectivelor reglementări”, a declarat Tudorel Toader.

Acesta a apreciat că lipsa unei proceduri clare este folosită drept argument pentru amânarea unei decizii.

„Afirmațiile pe care le-am auzit și eu, că nu avem lege, nu sunt altceva decât o încercare de a motiva lipsa de organizare. Comprimăm, dacă e nevoie, calendarul alegerilor, se poate face un efort, decât o stare de letargie în care, la suprafață, ne văităm și, dedesubt, aranjăm”, a afirmat fostul judecător CCR.

Declarațiile lui Tudorel Toader vin după ce președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a susținut că legislația în vigoare nu conține reguli privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Potrivit acestuia, dacă s-ar ajunge la un astfel de scrutin, instituțiile implicate nu s-ar putea încadra în termenele actuale pentru organizarea unor alegeri în condiții corespunzătoare și ar putea apărea dificultăți inclusiv în ceea ce privește organizarea secțiilor de votare.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, că nu consideră anticipatele o soluție pentru actualul blocaj politic. Șeful statului a explicat că această variantă ar prelungi perioada de incertitudine și, cel mai probabil, nu ar modifica semnificativ configurația Parlamentului.

„S-a discutat foarte puțin despre alegeri anticipate, pentru că ele ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce, de fapt, nimic nou. Toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuții între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a concluzionat că, în acest moment, nu vede utilitatea unui astfel de demers.

„Eu nu văd sensul alegerilor anticipate”, a spus șeful statului.

Anterior, Nicușor Dan declara că nu exclude complet organizarea alegerilor anticipate, însă considera acest scenariu puțin probabil și preciza că nu reprezintă o soluție pe care și-o dorește în actualul context politic.