Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat că președintele Nicușor Dan nu mai poate găsi o soluție pentru formarea unei majorități parlamentare, în condițiile în care și-a impus mai multe limite politice. Potrivit fostului candidat la alegerile prezidențiale, dacă nu poate fi format un guvern cu susținere în Parlament, soluția prevăzută de Constituție este organizarea alegerilor anticipate.

Antonescu a afirmat că Nicușor Dan a exclus atât colaborarea cu AUR, cât și varianta alegerilor anticipate, iar în aceste condiții nu mai are o soluție pentru ieșirea din blocajul politic.

„Dacă nu se poate găsi o majoritate, să mergem, cum spune Constituția, și se procedează în țările democratice, la alegeri anticipate. Nicușor Dan pare să nu fi tras concluzia evidentă, pornind chiar de la premisele sale, aceea de a exclude participarea la guvernare a AUR și de a exclude anticipate , că demersul său se pare că nu are niciun viitor”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a criticat și discuțiile desfășurate luni la Palatul Cotroceni, apreciind că acestea nu pot fi considerate consultări cu partidele parlamentare.

„N-a avut o rundă de consultări cu partidele parlamentare, ci o nouă întâlnire de familie, ca să spun așa, cu liderii unei majorități care a eșuat în mod evident. De aceea, concluziile lui Grindeanu sunt corecte: majoritate nu mai există, PSD este în opoziție, iar țara este condusă de aproape două luni de un guvern fără susținere în Parlament”, a spus Antonescu la un post TV.

Crin Antonescu a avertizat că prelungirea actualei situații politice riscă să agraveze problemele economice și a apreciat că tentativa de refacere a fostei coaliții de guvernare a eșuat.

„Eu constat eșecul, indiferent de ceea ce a vrut să facă: el a vrut să refacă această coaliție și nu a reușit și ne-a adus într-o situație în care Bolojan și susținătorii săi își imaginează că acumulează capital electoral. Nu contează că economia se duce de râpă și aici e suficient să-l citez pe Traian Băsescu: «orice prost poate să mărească taxele»”, a declarat fostul președinte al PNL.

Potrivit lui Crin Antonescu, lipsa unei majorități parlamentare funcționale reprezintă problema centrală a actualului blocaj politic, iar fără o soluție în Parlament, actualul demers al președintelui Nicușor Dan nu poate fi dus la capăt.