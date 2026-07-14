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Negocierile pentru Guvern rămân blocate. Anunțul făcut de Nicușor Dan despre viitorul premier

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Negocierile pentru Guvern rămân blocate. Anunțul făcut de Nicușor Dan despre viitorul premierNicușor Dan / sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți că nu va desemna un prim-ministru până în momentul în care va exista un candidat capabil să obțină susținerea unei majorități parlamentare. Șeful statului a explicat că negocierile pentru formarea Guvernului sunt în continuare blocate, în timp ce discuțiile dintre partidele din coaliție rămân tensionate.

Declarațiile au fost făcute după reuniunea Coaliției pentru Voință, unde liderii statelor participante au discutat despre sprijinul acordat Ucrainei și măsurile pregătite pentru perioada de după încheierea războiului.

„În cadrul ședinței de ieri a Coaliției pentru Voință am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut. S-au împărțit sarcini și s-au definit operațiunile de făcut când ajungem la pace. România are partea sa”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că liderii participanți au convenit asupra continuării sprijinului pentru Ucraina și menținerii presiunii asupra Rusiei.

„Am vorbit de continuarea sprijinului pentru Ucraina și de continuarea presiunii pe Rusia”, a afirmat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a amintit că a participat la parada organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței, unde au defilat și militari români.

„Astăzi am participat la o paradă impresionantă de Ziua Franței, la care au participat și trupe românești, cărora le mulțumesc”, a spus președintele.

Nicușor Dan: „PSD este în opoziție cât timp nu are miniștri”

Nicușor Dan și delegația PSD

Nicușor Dan și delegația PSD. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Întrebat despre blocajul din negocierile politice și despre faptul că PSD a anunțat că va trece în opoziție dacă nu va face parte din viitorul Executiv, Nicușor Dan a explicat că situația trebuie privită din două perspective.

„PSD este în opoziție cât timp nu ai miniștri, secretari de stat, prefecți. Sunt două paliere. Este palierul formării Guvernului. Unii spun că nu susțin un guvern în care nu au miniștri sau sunt miniștri de alte partide. Este blocajul pe care îl cunoașteți”, a declarat președintele.

Șeful statului a arătat că există și un al doilea nivel al discuțiilor, care privește colaborarea parlamentară și adoptarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Avem palierul administrativ-legislativ cu legile din PNRR și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum sunt discuții mai tensionate pe asta”, a explicat Nicușor Dan.

De ce nu desemnează un premier

Întrebat de ce întârzie desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, președintele a spus că nu există încă un nume care să beneficieze de sprijinul unei majorități parlamentare.

„De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că nu este un nume de prim-ministru care să strângă majoritatea. Când voi avea convingerea că are majoritate, voi desemna”, a declarat Nicușor Dan.

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