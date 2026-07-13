Stenograme de la Cotroceni. Ce și-au spus Grindeanu și Bolojan

Negocierile pentru formarea unui nou Guvern au rămas în impas după întâlnirea de luni, 13 iulie, de la Palatul Cotroceni, iar discuțiile dintre liderii PSD, PNL și USR arată diferențe majore privind componența viitorului Executiv.

Potrivit unui dialog publicat de România TV, partidele acceptă în principiu varianta unui premier independent, dar nu se înțeleg asupra miniștrilor care ar urma să intre în Cabinet.

Președintele Nicușor Dan i-a convocat, luni dimineață, pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian pentru o nouă rundă de negocieri.

Întâlnirea a început la ora 09:00 și s-a încheiat după aproape două ore, fără un acord care să asigure o majoritate parlamentară pentru viitorul Guvern.

Potrivit dialogului prezentat de România TV drept stenograma discuțiilor de la Cotroceni, Sorin Grindeanu le-ar fi transmis celorlalți lideri că PSD poate vota un premier independent dacă și miniștrii viitorului Cabinet sunt independenți.

„Eu vă spun, PSD poate vota un premier independent dacă acesta formează un guvern alcătuit din miniștri independenți. Dar dacă viitorul cabinet va avea miniștri politici”, ar fi spus liderul PSD, potrivit sursei citate.

Discuția s-ar fi concentrat apoi asupra participării partidelor la guvernare. Pozițiile PNL și USR ar fi fost apropiate, cele două formațiuni susținând un premier independent într-un Cabinet cu miniștri politici, dar fără reprezentanți ai PSD.

Dominic Fritz ar fi susținut că USR poate accepta un premier independent dacă viitorul Executiv include miniștri ai PNL și USR.

„Și noi împărtășim aceeași părere. Un premier independent este o opțiune acceptabilă dacă Guvernul include miniștri PNL și USR. Dar fără miniștri PSD”, ar fi afirmat liderul USR, conform dialogului publicat de România TV.

O poziție similară i-ar fi aparținut lui Ilie Bolojan. Liderul PNL ar fi precizat că liberalii sunt dispuși să susțină un premier independent, cu condiția participării PNL și USR la viitorul Guvern.

„PNL este dispus să susțină un premier independent, cu condiția ca în Guvern să existe miniștri din partea PNL și USR. În această formulă, nu vedem participarea PSD la guvernare”, ar fi spus Bolojan.

Sorin Grindeanu ar fi respins însă această formulă. Liderul social-democrat a condiționat voturile PSD de reprezentarea partidului în Executiv în cazul în care viitorul Cabinet va avea o structură politică.

„Atunci și PSD trebuie să fie reprezentat în Guvern. Altfel, PSD nu va susține prin vot un guvern politic din care nu face parte”, ar fi afirmat Grindeanu.

Poziția PSD complică formarea unei majorități parlamentare. Președintele Nicușor Dan a transmis anterior că nu va desemna un candidat pentru funcția de premier dacă acesta nu poate demonstra că are suficiente voturi pentru învestirea Guvernului.

Kelemen Hunor ar fi declarat că UDMR este disponibilă să accepte un premier care nu provine din partidele parlamentare.

„UDMR își exprimă disponibilitatea de a accepta un premier care nu provine din partidele parlamentare”, ar fi spus liderul Uniunii.

Și Varujan Pambuccian, reprezentantul Grupului Minorităților Naționale, ar fi susținut varianta unui premier independent.

În ciuda acestui acord de principiu, problema centrală rămâne componența Cabinetului și rolul PSD. Social-democrații nu vor să ofere voturile necesare unui guvern politic format din PNL și USR, în timp ce liderii celor două partide nu susțin revenirea PSD în Executiv în formula discutată.

Negocierile de luni s-au încheiat fără un rezultat concret. Potrivit informațiilor publicate de Digi24 din surse politice, șansele ca un nou Guvern să fie învestit până la finalul lunii iulie sunt reduse.

Kelemen Hunor a declarat, după consultările de la Cotroceni, că nu ar „paria sume mari” pe învestirea unui Executiv în această lună. România funcționează de peste două luni cu un guvern interimar, iar lipsa unei majorități stabile continuă să blocheze desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Discuțiile dintre partide urmează să continue, însă negocierile de la Cotroceni au confirmat că principalul obstacol rămâne formula politică a viitorului Guvern și participarea PSD la Executiv.