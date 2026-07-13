Politica

Dragnea îi dă lecții lui Grindeanu: „Nu are nicio putere. PSD a devenit unealta lui Nicușor Dan”

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Dragnea îi dă lecții lui Grindeanu: „Nu are nicio putere. PSD a devenit unealta lui Nicușor Dan”Liviu Dragnea. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a lansat noi critici la adresa actualei conduceri a partidului, despre care a afirmat că nu mai are autonomie în deciziile politice și că acționează în interesul președintelui Nicușor Dan.

Dragnea a mai spus că PSD și-a pierdut independența și că liderii formațiunii urmăresc exclusiv propria supraviețuire politică.: „Tot PSD-ul a devenit unealta lui Nicuşor Dan sau a celor care sunt în spatele lui Nicuşor Dan”.

Liviu Dragnea: „Nu are niciun fel de putere Grindeanu”

Liviu Dragnea a afirmat că actualul lider al PSD, Sorin Grindeanu, nu ar avea libertatea de a adopta poziții proprii în actualul context politic.

„Nu are niciun fel de putere Grindeanu de a avea un punct de vedere propriu”, a declarat Dragnea.

El a adăugat că actuala conducere a partidului este preocupată doar de interese personale.

„El, şi nu numai el, cei câţiva care au capturat partidul, se gândesc doar la propria supravieţuire, şi la libertate şi a putea beneficia, mă rog, de ceea ce au putut să economisească în aceşti ani, nu ştiu cât, sute, milioane, foarte bine, dacă i-au făcut corect”, a afirmat fostul lider al PSD.

„Nu vor mai avea nicio protecție”

Liviu Dragnea a continuat criticile și a susținut că actuala conducere a PSD depinde de sprijinul președintelui Nicușor Dan: „Dar ei înţeleg un lucru clar, că dacă de mâine, Grindeanu şi cei din conducere nu mai au o valoare de întrebuinţare pentru Nicuşor Dan,  eu spun Nicuşor Dan, ca să nu mai zic că e Gigel sau Ionel în spatele lui, el e exponentul, despre el vorbim, nu mai au niciun fel de protecţie, pentru că nu mai contează”.

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