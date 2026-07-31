Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri un mesaj cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, în care a subliniat importanța păstrării memoriei victimelor și a combaterii discursurilor bazate pe ură, discriminare și xenofobie.

Șeful statului a atras atenția că tragedia trăită de comunitatea romă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial continuă să fie insuficient cunoscută și prea puțin discutată în societatea românească.

Mesajul președintelui a fost prezentat de consilierul de stat Diana Punga, în cadrul ceremoniei organizate la Memorialul Victimelor Holocaustului din București.

În intervenția sa, Nicușor Dan a afirmat că exterminarea romilor reprezintă una dintre cele mai grave tragedii din istoria Europei și un episod dureros din trecutul comunității rome din România.

„Astăzi ne-am reunit pentru a onora memoria romilor ucişi, deportaţi şi persecutaţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au suferit din cauza urii şi a discriminării. Genocidul comis împotriva acestora este o rană adâncă în istoria Europei şi una dintre cele mai cumplite tragedii din trecutul comunităţii rome din România”, se arată în mesajul transmis de președinte.

Șeful statului a subliniat că persecuția romilor nu a început odată cu instaurarea regimului nazist, ci a fost precedată de secole de marginalizare și discriminare. Totodată, el a remarcat că efectele deportărilor și ale genocidului au continuat să afecteze supraviețuitorii și familiile acestora mult timp după încheierea războiului.

În același context, Nicușor Dan a insistat asupra rolului pe care îl are educația în prevenirea repetării unor asemenea tragedii și în combaterea dezinformării privind trecutul.

„Holocaustul romilor rămâne un capitol insuficient cunoscut şi puţin dezbătut în spaţiul public contemporan. În acest context, educaţia are un rol esenţial în transmiterea corectă a informaţiilor despre Holocaust, despre crimele comunismului şi despre perioada de robie. Avem obligaţia de a ne asigura că tinerii înţeleg trecutul, disting adevărul de minciună şi resping ura şi xenofobia, contribuind astfel la clădirea unei societăţi ancorate în dreptate şi solidaritate”, a transmis președintele.

Totodată, acesta a afirmat că integrarea deplină a romilor și eliminarea inegalităților sociale reprezintă responsabilități asumate de întreaga societate într-un stat democratic construit pe respectarea drepturilor omului.

În mesajul său, șeful statului a avertizat și asupra riscului reprezentat de amplificarea discursurilor extremiste și discriminatorii.

„Traversăm o perioadă marcată de neîncredere şi polarizare, în care discursul rasist şi xenofob încearcă să câştige tot mai mult teren. În faţa acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaştere, mai mult dialog, mai multă toleranţă.

Prin educaţie şi implicare civică trebuie să protejăm dreptul fiecărui om la o viaţă demnă.

Fie ca memoria victimelor Holocaustului să dăinuie veşnic!”, se mai arată în mesajul președintelui.

Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Romilor este marcată anual la 2 august, în baza unei rezoluții adoptate de Parlamentul European la 15 aprilie 2015.

Data amintește de noaptea de 2 august 1944, când, în lagărul de exterminare Auschwitz II-Birkenau, aproximativ 500.000 de romi – reprezentând cel puțin un sfert din populația romă a Europei la acea vreme – au fost uciși în camerele de gazare, unul dintre cele mai cumplite episoade ale Holocaustului.