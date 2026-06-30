Social

Furtunile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Pompierii, intervenții în lanț după alerta de vreme rea

Comentează știrea
Furtunile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Pompierii, intervenții în lanț după alerta de vreme reaCopac căzut pe drum / Sursă foto: Arhivă Evz
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Furtunile puternice de marți au creat probleme în mai multe zone din estul țării. La Brăila, vântul a doborât copaci care au avariat autoturisme și au afectat rețeaua electrică, iar în județul Buzăuploaie torențială a adus pietriș și aluviuni pe DN 10, îngreunând circulația. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila au intervenit în mai multe zone din municipiu, dar și în localitatea Chiscani, pentru îndepărtarea copacilor și crengilor doborâte de rafalele puternice de vânt. Astfel, mai multe zone din țară au fost afectate de furtuni.

Copaci căzuți peste mașini și o conductă de gaze avariată la Brăila

Intervențiile au avut loc pe mai multe străzi din municipiul Brăila, precum și pe Șoseaua de Centură, în zona Grădinii Zoologice.

În mai multe situații, arborii căzuți au avariat autoturisme parcate sau s-au prăbușit peste fire de electricitate, pompierii acționând pentru înlăturarea pericolelor și eliberarea carosabilului.

În localitatea Chiscani, un copac doborât de furtună a avariat o conductă de transport al gazelor naturale. Operatorul rețelei de distribuție a fost notificat pentru remedierea avariei. Pompierii continuă intervențiile în zonele afectate de fenomenele meteo.

Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Furtună

Furtună. Sursa foto Pixabay

Ploaia torențială a adus aluviuni pe DN 10

Probleme au fost și în județul Buzău, unde o ploaie torențială care a durat aproximativ o oră a afectat traficul rutier pe DN 10.

„Pe DN 10, în zona localităţilor Colţu Pietrei, Musceluşa şi Siriu, o ploaie torenţială care a durat aproximativ o oră a adus pietriş şi pământ pe partea carosabilă, iar circulaţia se desfăşoară cu dificultate. Echipele DRDP Buzău sunt în teren şi acţionează pentru curăţarea carosabilului şi redarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, au transmis, marți, reprezentanții DRDP Buzău.

Autoritățile le recomandă șoferilor să reducă viteza în zonele semnalizate, să circule cu atenție pe sectoarele unde se desfășoară intervențiile, să respecte indicațiile drumarilor și ale polițiștilor rutieri și să evite oprirea pe marginea drumului în zonele afectate de furtună.

ANM a emis cod roșu de furtuni. Vijelii violente, grindină de mari dimensiuni și ploi torențiale în două județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți avertizări nowcasting de cod roșu pentru mai multe localități din județele Sibiu și Hunedoara, unde sunt prognozate fenomene meteo extreme, inclusiv vijelii puternice, grindină de mari dimensiuni și averse torențiale.

Stiri calde

01:19 - Potop peste București. Cea mai violentă furtună din ultimii ani a transformat Capitala într-un lac: străzi și blocuri...
23:55 - Setările care îți eliberează spațiul ascuns din telefon fără să ștergi fișiere importante
23:42 - Proiectul social prin care prințul William vrea să șteargă o mare problemă a sistemului
23:32 - Războiul pentru pedeapsa capitală se reaprinde. Emmanuel Macron trage semnalul de alarmă
23:23 - Fostul procuror general a mai scăpat de un dosar penal. Câte i-au mai rămas
23:13 - Frații Pavăl își extind imperiul. Tranzacția de 823 de milioane de euro pentru preluarea Carrefour, încheiată
23:02 - Rețeta care transformă castraveții proaspeți în cele mai gustoase murături de vară
22:51 - Bolojan dă asigurări că salariile și pensiile vor fi plătite. Ce spune despre riscul de junk și prețul carburanților

HAI România!

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Spionul României în două regimuri

Spionul României în două regimuri

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Proiecte speciale