Furtunile puternice de marți au creat probleme în mai multe zone din estul țării. La Brăila, vântul a doborât copaci care au avariat autoturisme și au afectat rețeaua electrică, iar în județul Buzău o ploaie torențială a adus pietriș și aluviuni pe DN 10, îngreunând circulația. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila au intervenit în mai multe zone din municipiu, dar și în localitatea Chiscani, pentru îndepărtarea copacilor și crengilor doborâte de rafalele puternice de vânt. Astfel, mai multe zone din țară au fost afectate de furtuni.

Intervențiile au avut loc pe mai multe străzi din municipiul Brăila, precum și pe Șoseaua de Centură, în zona Grădinii Zoologice.

În mai multe situații, arborii căzuți au avariat autoturisme parcate sau s-au prăbușit peste fire de electricitate, pompierii acționând pentru înlăturarea pericolelor și eliberarea carosabilului.

În localitatea Chiscani, un copac doborât de furtună a avariat o conductă de transport al gazelor naturale. Operatorul rețelei de distribuție a fost notificat pentru remedierea avariei. Pompierii continuă intervențiile în zonele afectate de fenomenele meteo.

Probleme au fost și în județul Buzău, unde o ploaie torențială care a durat aproximativ o oră a afectat traficul rutier pe DN 10.

„Pe DN 10, în zona localităţilor Colţu Pietrei, Musceluşa şi Siriu, o ploaie torenţială care a durat aproximativ o oră a adus pietriş şi pământ pe partea carosabilă, iar circulaţia se desfăşoară cu dificultate. Echipele DRDP Buzău sunt în teren şi acţionează pentru curăţarea carosabilului şi redarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, au transmis, marți, reprezentanții DRDP Buzău.

Autoritățile le recomandă șoferilor să reducă viteza în zonele semnalizate, să circule cu atenție pe sectoarele unde se desfășoară intervențiile, să respecte indicațiile drumarilor și ale polițiștilor rutieri și să evite oprirea pe marginea drumului în zonele afectate de furtună.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți avertizări nowcasting de cod roșu pentru mai multe localități din județele Sibiu și Hunedoara, unde sunt prognozate fenomene meteo extreme, inclusiv vijelii puternice, grindină de mari dimensiuni și averse torențiale.