Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 30 iunie, o serie de avertizări de vreme severă care vizează aproape întreaga țară.

România se confruntă simultan cu un val de căldură extremă, pentru care a fost emis Cod roșu în mai multe regiuni, și cu episoade de instabilitate atmosferică accentuată, însoțite de vijelii, grindină și ploi torențiale.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, unde maximele pot ajunge la 41 de grade Celsius, în timp ce în zonele montane și în centrul țării sunt prognozate furtuni puternice în cursul zilei de marți.

Avertizarea Cod roșu este valabilă în intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00 și vizează regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia.

Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, iar cele mai ridicate valori sunt estimate în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii avertizează și asupra nopților tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 24 de grade.

În Dobrogea, avertizarea Cod portocaliu este valabilă în același interval, până miercuri dimineață.

Pe litoral și în Delta Dunării sunt prognozate maxime de 30–31 de grade, în timp ce în partea continentală a regiunii temperaturile vor ajunge la 37–38 de grade. Minimele nocturne vor rămâne ridicate, între 22 și 25 de grade, caracterizând o nouapte tropicală.

Pe lângă temperaturile extreme, ANM a emis și avertizări pentru fenomene de instabilitate atmosferică.

Un Cod galben este în vigoare marți, 30 iunie, între orele 12:00 și 23:00, pentru zona de munte, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei.

Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină cu diametrul de 1–4 centimetri. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar local pot depăși 30–40 l/mp.

În plus, între orele 14:00 și 20:00 este în vigoare un Cod portocaliu pentru județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș și Harghita, precum și local în zona montană.

În aceste zone sunt prognozate vijelii cu rafale de 70–90 km/h, grindină de 2–4 centimetri și averse torențiale, cu acumulări locale de 25–40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Începând de miercuri, 1 iulie, valul de căldură începe să se restrângă, însă persistă în mai multe regiuni.

Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei vor intra sub Cod galben de temperaturi ridicate, unde maximele vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade, iar pe litoral și în Delta Dunării între 27 și 29 de grade.

Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova vor rămâne sub Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi maxime între 31 și 37 de grade și disconfort termic accentuat.

Tot de miercuri, de la ora 12:00 până joi, 2 iulie, ora 10:00, un nou Cod galben de instabilitate atmosferică va afecta Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local zona de munte.

Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 30–40 l/mp.

În contextul temperaturilor extreme, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și limitarea activităților fizice intense în exterior. În zonele afectate de furtuni, populația este sfătuită să urmărească avertizările oficiale și să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor severe.