Meteorologii au emis luni după-amiază o avertizare nowcasting Cod roșu de vijelii pentru municipiul Târgoviște și comuna Răzvad din județul Dâmbovița, unde sunt prognozate rafale de vânt de până la 90 km/h, grindină și ploi torențiale, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Avertizarea este valabilă între orele 16:55 și 17:25 și vine într-un context meteorologic deosebit, în condițiile în care aproape întreaga țară se află sub incidența unui Cod roșu de caniculă.

În intervalul menționat sunt așteptate fenomene meteo severe, cu potențial de a produce efecte locale importante într-un timp foarte scurt. Specialiștii avertizează că intensificările puternice ale vântului și cantitățile mari de precipitații pot crea probleme în zonele afectate.

Conform avertizării nowcasting emise de ANM, municipiul Târgoviște și comuna Răzvad vor fi afectate de vijelii puternice, cu rafale care pot atinge viteze de aproximativ 90 km/h.

Meteorologii anunță, de asemenea, că sunt posibile căderi de grindină de dimensiuni medii, cu diametrul cuprins între doi și patru centimetri. În același interval sunt estimate averse torențiale care pot acumula între 30 și 40 de litri de apă pe metrul pătrat, într-un timp foarte scurt.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice imediate și au rolul de a informa populația cu privire la riscurile care pot apărea în următoarele minute sau ore.

Avertizarea de vijelii este emisă într-o zi în care România se confruntă cu unul dintre cele mai intense episoade de căldură din această vară. În cea mai mare parte a țării este în vigoare un Cod roșu de caniculă, iar temperaturile maxime pot ajunge până la 41 de grade Celsius.

Astfel de contraste meteorologice nu sunt neobișnuite în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Aerul extrem de cald și instabil poate favoriza dezvoltarea rapidă a norilor convectivi, care generează furtuni puternice, însoțite de vânt intens, descărcări electrice, grindină și ploi abundente.

În aceste situații, vremea se poate schimba brusc, iar fenomenele severe se manifestă pe suprafețe restrânse, dar cu o intensitate ridicată.

În contextul avertizării Cod roșu, autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber pe durata fenomenelor severe și să se adăpostească în clădiri sigure. De asemenea, este indicată evitarea parcării autovehiculelor sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare, care pot fi doborâte de rafalele puternice de vânt.

În cazul producerii unor situații de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități prin canalele oficiale.

Meteorologii monitorizează permanent evoluția fenomenelor atmosferice și pot actualiza avertizările în funcție de intensitatea și deplasarea sistemelor convective. În perioadele cu instabilitate accentuată, avertizările nowcasting sunt emise pe intervale scurte, deoarece evoluția furtunilor poate fi rapidă și dificil de anticipat cu mult timp înainte.

Persoanele aflate în județul Dâmbovița, în special în municipiul Târgoviște și comuna Răzvad, sunt îndemnate să urmărească în permanență informările oficiale și să respecte recomandările autorităților până la încetarea fenomenelor periculoase.