Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o perioadă cu variații termice importante în următoarele două săptămâni. Intervalul debutează cu temperaturi caniculare în mai multe regiuni, unde maximele vor ajunge la 39-40 de grade, urmând o răcorire treptată după 30 iunie și apariția precipitațiilor, mai ales în primele zile ale lunii iulie.

Primele două zile vor fi caniculare, cu medii ale temperaturilor maxime în jurul valorii de 40 de grade. După 30 iunie vremea se va răcori, iar în intervalul 1-7 iulie maximele medii vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade. Din 7 iulie temperaturile vor crește treptat, ajungând spre 35 de grade în zilele de 11 și 12 iulie, posibil canicular. Minimele vor fi de 20-21 de grade între 29 iunie – 2 iulie, apoi 14-18 grade. Ploile vor avea probabilitate mare în intervalul 2-4 iulie.

Intervalul începe cu maxime medii de 39-40 de grade, urmate de o răcorire spre 28 de grade până pe 7 iulie. Ulterior, temperaturile vor crește spre 34-35 de grade. Minimele vor oscila între 19-20 de grade (29 iunie – 2 iulie) și 14-17 grade ulterior. Probabilitate mare de ploi în 2-4 iulie.

Caniculă în 29-30 iunie (36-37 de grade), apoi răcire spre 25 de grade până pe 7 iulie și încălzire treptată spre 31-32 de grade. Minimele vor fi de 16-18 grade până pe 4 iulie, apoi 12-14 grade. Ploile vor avea probabilitate mare între 2-8 iulie.

Maxime de 37-38 de grade la început, răcire spre 25 de grade până pe 7 iulie, apoi creștere spre 32-34 de grade. Minimele vor coborî spre 12-17 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitate mare de ploi în 2-4 iulie.

Caniculă în 29-30 iunie (36-37 de grade), răcire spre 26 de grade până pe 7 iulie, apoi încălzire spre 31 de grade. Minimele vor fi între 18-21 de grade (29 iunie – 4 iulie) și 14-16 grade ulterior. Probabilitatea de ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului.

Maxime de 34-35 de grade la start, răcire spre 28 de grade până pe 8 iulie, apoi creștere spre 30-31 de grade. Minimele vor oscila între 19-22 de grade și apoi 17-19 de grade. Probabilitate mică de ploi.

Caniculă puternică în 29-30 iunie (38 de grade), răcire spre 28-32 de grade (1-8 iulie), apoi căldură accentuată (32-34 de grade) în 10-12 iulie. Minimele vor fi de 18-21 de grade, apoi 15-17 grade. Ploi mai probabile în 2-5 iulie.

Maxime de 37-38 de grade la început, răcire spre 28 de grade până pe 7 iulie, apoi creștere spre 32-34 de grade. Minimele vor fi între 19-21 de grade și apoi 14-18 grade. Probabilitate mai mare de ploi în 1-7 iulie.

Vreme deosebit de caldă la început (26 de grade), răcire spre 16 grade până pe 8 iulie, apoi încălzire spre 20-21 de grade. Minimele vor coborî spre 10-13 grade. Ploile vor avea probabilitate mare între 1-10 iulie.