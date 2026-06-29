Românii se vor confrunta cu unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară. Începând de luni, de la ora 10:00, 35 de județe și municipiul București intră sub avertizare Cod roșu de temperaturi extreme, valabilă până miercuri, 1 iulie, la ora 10:00, potrivit ANM.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va aduce temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Din cauza umidității ridicate, temperatura resimțită de organism poate ajunge în unele zone la aproximativ 45 de grade Celsius.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea acoperă Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

Specialiștii spun că valorile termice vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un risc ridicat pentru sănătate, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, unde mercurul din termometre poate urca până la 41 de grade.

Pe lângă temperaturile foarte ridicate din timpul zilei, meteorologii atrag atenția că și nopțile vor rămâne deosebit de calde.

Minimele vor oscila, în general, între 17 și 25 de grade, astfel că în multe zone se vor înregistra nopți tropicale, fără răcirea necesară organismului.

Cod portocaliu de caniculă pentru Dobrogea și estul Munteniei

În același interval, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei se vor afla sub cod portocaliu de căldură excesivă și disconfort termic accentuat.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor varia între 32 de grade în Delta Dunării și 38 de grade în restul teritoriului. Și aici indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade.

Meteorologii estimează că, în după-amiaza și seara zilei de marți, pe fondul căldurii excesive, instabilitatea atmosferică va fi în creștere, în special în zonele de deal și de munte, unde sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.