România traversează un val de căldură extremă care sufocă majoritatea regiunilor, valorile termice înregistrate în cursul zilei de luni fiind de-a dreptul alarmante. Județele din vestul țării și Capitala se află sub influența unei mase de aer tropical, care ridică indicii de confort termic la niveluri periculoase pentru populație, conform ANM.

Cea mai ridicată temperatură a aerului din țară s-a înregistrat luni, la ora 15:00, în orașul Săcuieni din județul Bihor, unde termometrele au arătat valoarea de 40 de grade Celsius. Canicula face ravagii și în alte municipii mari din zona de vest, cum ar fi Satu Mare sau Oradea, unde localnicii se confruntă cu temperaturi maxime de 38 de grade Celsius la umbră.

Nici Bucureștiul nu a fost ocolit de efectele acestui val de aer fierbinte. La aceeași oră, în Capitală se înregistrau 36 de grade Celsius la stațiile meteorologice Filaret și Băneasa.

Din cauza umidității și a lipsei mișcării aerului, valorile percepute de organismul uman sunt mult mai mari decât cele indicate oficial de termometre. Conform datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile resimțite în aceste regiuni au atins praguri sufocante: 44 de grade la Săcuieni, 43 de grade la Oradea, 42 de grade la Satu Mare, 43 de grade în București Filaret și 42 de grade în București Băneasa.

Pentru a clarifica cum se calculează aceste indici, reprezentanții instituției au oferit explicații tehnice.

ANM precizează că temperatura resimţită este o măsură subiectivă a modului în care este percepută temperatura aerului, iar formula matematică a fost dezvoltată în cadrul Administraţiei şi corelează mai mulţi parametri meteorologici printre care temperatura aerului şi umezeala relativă a aerului la 2 metri, gradul de acoperire cu nori şi viteza vântului la 10 metri.

Meteorologii avertizează că episoadele de căldură extremă vor continua să pună probleme majore. Până miercuri dimineața, aproape toată țara se află sub Cod roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius.

Pe lângă zilele de foc, nopțile nu vor aduce renumita răcorire, meteorologii anunțând nopți tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade Celsius.

Pentru a menține populația informată în timp real, Administrația Națională de Meteorologie actualizează din oră în oră harta valorilor de temperatură a aerului, atât cea măsurată cât și cea resimțită, astfel încât cetățenii să își poată lua măsuri de protecție în intervalele critice.