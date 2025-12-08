Andronic: Călin Georgescu a decis soarta alegerilor din Capitală

Într-o ediție recentă a emisiunii Contrapunct, jurnalistul Dan Andronic a analizat rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei, alături de fostul europarlamentar Adrian Severin. Discuția a abordat atât scorurile electorale, cât și contextul geopolitic și influențele externe care ar fi modelat scrutinul.

„Cel care a decis soarta alegerilor de la București a fost paradoxal domnul Călin Georgescu. Prin declarația pe care a făcut-o înaintea alegerilor, cred că cu o săptămână înaintea scrutinului, a determinat rezultatul pe care l-am văzut azi noapte”, a explicat Dan Andronic, referindu-se la impactul declarațiilor publice asupra votului.

Andronic a subliniat că diferența dintre candidați a fost neașteptată: „În jur de ora 12 s-a terminat numărătoarea voturilor, cu o surpriză: Anca Alexandrescu pe locul 2, înaintea lui Daniel Băluță.”

Adrian Severin a afirmat că „aceste alegeri au fost decise de Donald Trump și nu de Călin Georgescu. Alegerile în România aproape că nu mai contează; cuvântul alegeri este impropriu folosit. Nu putem spune că acestea sunt un procedeu democratic, ori Constituția este suspendată. Urma să iasă cine trebuia să iasă.”

Severin a mai precizat că măsurile luate ulterior au evitat repetarea unei situații controversate, dar că votul rămâne simbolic în contextul politic actual.

Discuția a acoperit și profilul electoral al Bucureștiului, orașul reprezentând un punct strategic atât economic, cât și politic.

„Bucureștiul este cel mai mare oraș și are 11% din populația electoratului, dar produce 25% din PIB. Este un oraș atipic, se comportă ca o metropolă”, a explicat Dan Andronic.

Severin a comparat simbolic Bucureștiul cu Parisul: „Se spune că cine controlează Parisul controlează Franța. Putem spune că cine conduce Bucureștiul ar putea conduce România. Nu e chiar așa, dar simbolic vorbind, am putea să spunem că e așa.”

Pe plan politic, Adrian Severin a remarcat că rezultatul scrutinului reflectă o strategie deliberată de consolidare a influențelor locale, dar și externe: „Rezultatele nu sunt cele date de urne, ci de un calcul politic extraelectoral, paraelectoral. Era un mesaj care trebuia trimis: Domnule Trump, gata, noi cu USR-ul, gata, ne depărtăm, populația, nu știți.”

Dan Andronic a adus în discuție și tensiunile interne, sugerând că sistemul politic românesc trebuie să găsească modalități de pacificare a societății. „Aș da imunitate pentru toate dosarele pe care le are în instanță, pentru că la un moment dat societatea trebuie pacificată”, a spus Andronic, făcând referire la o posibilă reconciliere simbolică în contextul politic.

În cadrul emisiunii, invitații au analizat și implicațiile geopolitice ale alegerilor și rolul Statelor Unite. Andronic a declarat că deciziile americane în materie de securitate globală influențează indirect politica locală.

„NATO, paradigma de securitate la nivel mondial. Nu este strategia lui Trump, este strategia Statelor Unite. Se fac planuri, se fac bugete, se pun în mișcare mecanisme care nu pot fi schimbate peste noapte, ca un portavion.”

Severin a explicat că retragerea parțială a SUA din unele zone europene reflectă o realitate obiectivă: „Plecare americanilor din Europa nu este rezultatul unei alegeri sau al fanteziei lui Donald Trump. Este o politică americană bazată pe nevoi obiective. Statele membre UE sunt vulnerabile în dotări militare și au profitat de umbrela americană.”