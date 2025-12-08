HAI România! Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace







Astăzi, 8 decembrie, începând cu ora 12:00, platforma Hai România devine scena unei dezbateri incisive, găzduită de jurnalistul EVZ Dan Andronic. Invitatul ediției este Adrian Severin, fost ministru de Externe și europarlamentar, o voce cunoscută pentru analizele sale pragmatice, adesea tăioase, asupra relațiilor internaționale și a scenei politice interne. Într-un moment în care România se află la confluența dintre un an electoral decisiv și o instabilitate globală accentuată, discuția promite să decripteze mizele reale din spatele titlurilor de presă.

Un punct central al discuției îl reprezintă alegerile pentru Primăria Capitalei. Nu este vorba doar despre administrarea unui oraș, ci despre un barometru politic național. Adrian Severin va analiza strategiile partidelor mari și șansele candidaților, într-un context în care bucureștenii sunt prinși între promisiuni electorale și realitatea administrativă dificilă. Bucureștiul generează aproximativ 25% din PIB-ul României, iar câștigarea primăriei este adesea văzută ca o trambulină pentru alegerile prezidențiale sau pentru consolidarea puterii în cadrul coaliției de guvernare.

Dincolo de politica locală, expertiza lui Adrian Severin va fi folosită pentru a diseca noua strategie de securitate a SUA. Discuția va explora modul în care Washingtonul își recalibrează prezența în Europa de Est și ce impact va avea acest lucru asupra garanțiilor de securitate pentru România. Poate cel mai fierbinte subiect este, însă, planul de pace cu Ucraina.

Pe fondul oboselii occidentale și al blocajelor de pe front, Severin și Andronic vor discuta despre scenariile posibile de încheiere a conflictului. Există un plan real de pace sau sunt doar tatonări diplomatice? Cât de dispuse sunt marile puteri să redeseneze hărțile de influență? Adrian Severin este recunoscut pentru faptul că refuză limbajul de lemn diplomatic.

Indiferent dacă sunteți de acord sau nu cu viziunea sa, perspectiva unui fost diplomat de top oferă o "grilă de lectură" necesară pentru a înțelege jocurile de culise care ne afectează viața de zi cu zi. Nu ratați ediția de astăzi, ora 12:00, pe canalul de YouTube „Hai România” și pe pagina de Facebook a evz.ro.

