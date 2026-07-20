Trotinetele electrice vor urma să fie interzise de Guvernul Greciei pentru pentru persoanele care nu au împlinit 17 ani, după creșterea numărului de accidente în care au fost implicați copii și adolescenți. Proiectul urmează să fie votat marți în Parlamentul de la Atena și ar putea introduce unele dintre cele mai restrictive reguli din Uniunea Europeană, potrivit publicației Der Spiegel.

Grecia vrea să interzică utilizarea trotinetelor electrice de către persoanele cu vârsta sub 17 ani, după ce sute de copii și adolescenți au fost răniți în accidente produse în ultimul an. Proiectul legislativ urmează să fie supus marți votului Parlamentului de la Atena. Măsura a fost anunțată de viceministrul grec al Transporturilor, Giorgos Kotsiras.

Autoritățile elene au luat în calcul introducerea interdicției după ce statisticile au indicat o rată ridicată a accidentelor în rândul utilizatorilor care nu au împlinit 17 ani. Potrivit datelor Asociației angajaților din spitalele publice din Grecia, aproximativ 400 de copii și adolescenți au fost răniți anul trecut în incidente în care au fost implicate trotinete electrice.

Unele dintre accidente au avut urmări fatale. Guvernul grec consideră că noile reguli sunt necesare pentru reducerea riscurilor la care sunt expuși minorii și pentru creșterea siguranței în trafic.

În cazul în care proiectul va fi adoptat de Parlament, copiii și adolescenții cu vârsta sub 17 ani nu vor mai putea folosi trotinete electrice în Grecia.

Aplicarea unei limite minime de 17 ani ar plasa Grecia printre statele europene cu cele mai severe reglementări privind folosirea trotinetelor electrice.

În Germania, spre exemplu, tinerii au dreptul să conducă astfel de vehicule de la vârsta de 14 ani. Limite asemănătoare sunt valabile și în alte țări europene.

Siguranța utilizatorilor de trotinete electrice este analizată tot mai atent în Europa, pe fondul extinderii rapide a acestui mijloc de transport și al creșterii numărului de accidente.

Mai multe state au introdus în ultimii ani reguli mai stricte privind viteza maximă permisă, folosirea căștii de protecție, circulația pe drumurile publice și responsabilitățile companiilor care oferă trotinete spre închiriere.

În România, legislația permite circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice, cu respectarea anumitor condiții.

Creșterea numărului de accidente în care sunt implicați utilizatorii acestor vehicule a readus însă în discuție posibilitatea înăspririi regulilor și a introducerii unor măsuri suplimentare de siguranță.